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湧入近4萬名 紐約接收無證客 皇后區最多

記者劉梓祁／紐約報導
統計顯示皇后區接收無證客數量為全市五大區最多，圖為市府為無證客建立的臨時帳篷。（市府提供）
統計顯示皇后區接收無證客數量為全市五大區最多，圖為市府為無證客建立的臨時帳篷。（市府提供）

根據最新統計數據，皇后區為紐約市五大區中接收無證客數量最多的一區，今年9月1日之前，有近4萬名無證客在初入境時，填報了皇后區的地址。

根據雪城大學旗下的非牟利機構「Transactional Records Access Clearinghouse 」的最新統計數據，在截止於8月底的上一財年之中，至少有3萬9131名無證客在初次入境時，在文件上填報了位於皇后區的地址，超過了計畫在布碌崙(布魯克林)居住的3萬6579名無證客。

僅在今年的7月和8月，便有近1萬名無證客表示他們打算在皇后區居住，而僅有不到9000名無證客表示他們打算搬至布碌崙。

此外，至少有1萬8910名無證客表示他們將住在布朗士，同時有1萬6151名無證客表示他們將住在曼哈頓，2462名無證表示他們將前往史泰登島。

皇后區長理查茲(Donovan Richards)認為，無證客湧入的現象不會如預期那般迅速減緩，短期之內也不會消失。他表示，在出現這個問題之前，社會上下已在應對住房危機，有4萬人居住在收容所內，而無證客危機或會加劇這一問題。

他還指，許多新移民都為母親和子女，因此同時也為學校系統帶來壓力，導致部分校園變得擁擠。本月初，位於長島市的一所高中達到容納上限，導致部分無證客學生在該校的等候名單上。

此外，理查茲還說，皇后區不斷增長的無證客人口，也導致了本已「囊中羞澀」的食物存量變得更加匱乏。根據慈善組織6月發布的報告，大約五分之一的皇后區兒童無法可靠地獲得有營養的食物，這個數字是全國食品不安全率10%的兩倍。

本周早前，包括州眾議員威利斯(Jaime Williams)和市議員阿里奧拉(Joann Ariola)在內的數十名官員，提起訴訟試圖阻止弗洛伊德貝涅特機場(Floyd Bennett Field)被用於安置2000餘名無證客。如果法院裁定市和州可以利用這塊占地1000餘畝的土地來容納無證客，理查茲表示，這將減輕皇后區已容納約1000名男性的克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)的壓力。

無證客 皇后區 布碌崙

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