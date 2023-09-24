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華人聯合會送2警局月餅 共慶中秋

記者胡聲橋／紐約報導
紐約華人聯合會給市警72分局送月餅，共慶中秋佳節。(華人聯合會提供)
紐約華人聯合會給市警72分局送月餅，共慶中秋佳節。(華人聯合會提供)

中秋節來臨之際，紐約華人聯合會為了感謝服務社區的警局，向各分局警員贈送月餅，也藉機擴大中華傳統佳節的影響力。繼此前將月餅送到服務班森賀的市警62分局和服務8大道的66分局後，紐約華人聯合會又於近日再次將月餅送到服務8大道的另一個警局——72分局和服務貝瑞吉的68分局，受到了這兩個分局警員的歡迎。

在美國紐約華人聯合會會長陳繼華的帶領下，理事長黃啟旺，以及李志誠和陳旭等成員共同將月餅送到68和72分局。這兩個分局對紐約華人聯合會的送溫暖之舉表示了衷心的感謝。

68分局局長謝芙(Kristen Schafer)親率分局警員接收，並對來自華社的這份中秋節禮物表示感謝；72分局更是由華裔副局長曾昌武率領分局警員接收，雙方會面的氣氛非常融洽。曾昌武說一定會和警員一起品嘗月餅，讓各族裔警員對中秋節有更多感性的認識。

該會會長陳繼華在這兩個分局致辭說，中秋節是繼農曆新年之後，華裔及亞裔的又一重要傳統節日。送月餅給警員，首先是為了感謝執法人員對社區安全做出的貢獻，同時也讓各族裔警員嘗嘗中華傳統美食，了解中秋節這一傳統佳節。

華人 8大道 華裔

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