我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市打擊鼠患 商家垃圾明年3月起禁堆放人行道

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

逮捕+罰款增加50%奏效 紐約市地鐵犯罪下降

記者胡聲橋／紐約報導
數據顯示，紐約市地鐵犯罪率下降，安全程度上升。(本報檔案照)
數據顯示，紐約市地鐵犯罪率下降，安全程度上升。(本報檔案照)

市警總局的最新統計數據顯示，與去年同期相比，今年迄今為止地鐵犯罪率大幅下降了約5%，同一時期地鐵系統的逮捕和罰款數量則飆升了50%以上。

大都會運輸署(MTA)在19日舉行月度理事會上公布數據顯示，今年1月至8月，地鐵系統六大類犯罪有四類出現下降，只有謀殺案和入室盜竊案例外，其中謀殺案的數量與去年持平，而入室盜竊案則增加了六起。

2022年和2023年的頭8個月，地鐵系統內都發生了五起謀殺案。今年到目前為止，強奸案的報案數比去年同期減少了一半，從八起減少到四起。與去年同期相比，今年前8個月的搶劫案下降了約11%，從396起降至353起。另外，重竊案(Grand Larceny)下降了約4%，從730起降至700起，重攻擊案(felony assault)基本持平，略有下降，從374起降至372起。入室盜竊案通常是捷運系統較為少見的犯罪，但卻從去年同期的4 起猛增至今年的10起，增幅達150%。

據統計，今年到目前為止，地鐵系統內各類仇恨犯罪都出現大幅下降，截至9月3日，共報告43起，而去年同期為65起。

「我們深受鼓舞」，市警捷運局長肯珀(Michael Kemper)在本月初的一次記者會上說，「我們今年的成績非常好，這不是偶然的。我們付出了很多努力，做了很多出色的工作」。

與此同時，市警總局今年1至8月在地鐵系統內逮捕了8999人，比2022年同期增加了58%。自1月以來，警員共向乘客開出了多達11萬5908張罰單，比去年同期的7萬5152張增加了約56%。肯珀認為，這就是地鐵系統犯罪率下降的原因。

MTA的數據顯示，在犯罪率驟降的同時，地鐵乘客量也在增加，從2022年8月的8310萬人次增加到上個月的9410萬人次。不過，乘客數量仍未接近新冠疫情前的水平，2019年8月的地鐵乘客數量為1億3710人次。

肯珀今年早些時候表示，2023年取得的大部分進展都有賴於市長亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)去年10月份推出的增加警力的措施。在此之前，捷運系統的犯罪率全年上升了40%以上。

地鐵 捷運 MTA

上一則

紐約時裝周 華裔素人模特登台

下一則

誘買禮品卡詐騙數百萬 華人夫妻被訴

延伸閱讀

紐約客談／紐約堵車費 別堵了窮人的心

紐約客談／紐約堵車費 別堵了窮人的心
復工、開學加持 紐約地鐵日客流量 上周2次逾400萬

復工、開學加持 紐約地鐵日客流量 上周2次逾400萬
紐約36輛地鐵、78扇窗被砸 W線全停

紐約36輛地鐵、78扇窗被砸 W線全停
一夜之間 紐約36輛地鐵、78扇窗被砸碎…這條線全停了

一夜之間 紐約36輛地鐵、78扇窗被砸碎…這條線全停了

熱門新聞

(讀者提供)

怎麼了？紐約布碌崙華婦當街撒錢 鈔票落滿街

2023-09-13 12:21
紐約市地鐵發生大規模破壞事件，共計36輛列車的78扇窗戶被人蓄意打碎。(MTA提供)

一夜之間 紐約36輛地鐵、78扇窗被砸碎…這條線全停了

2023-09-13 17:00
一對來自上州的華裔夫婦被指在紐約市及周邊多家按摩店經營賣淫業務，致使大量婦女受害，妻子甚至親自上陣賣淫。圖為紐約市警此前查封的一家按摩店。（本報資料照片）

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

2023-09-15 07:30
網紅Casey Neistaty用腳試探曼哈頓破碎的人行道，竟然露出洞穴。(截取自TikTok)

一踩就塌 曼哈頓人行道破洞 底下空間竟有臥室大

2023-09-14 16:05
示意圖。(Getty Images)

紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

2023-09-18 16:11
26歲女嫌張曉寧14日在皇后區高等法院出庭，法官定罪為非預謀殺人，並量刑23年，但是張曉寧以辦案程序又誤為由，拒絕該量刑。(本報檔案照)

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

2023-09-15 12:15

超人氣

更多 >
旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？
華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？
傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現