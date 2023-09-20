逮捕+罰款增加50%奏效 紐約市地鐵犯罪下降

數據顯示，紐約市地鐵犯罪率下降，安全程度上升。(本報檔案照)

市警總局的最新統計數據顯示，與去年同期相比，今年迄今為止地鐵 犯罪率大幅下降了約5%，同一時期地鐵系統的逮捕和罰款數量則飆升了50%以上。

大都會運輸署(MTA )在19日舉行月度理事會上公布數據顯示，今年1月至8月，地鐵系統六大類犯罪有四類出現下降，只有謀殺案和入室盜竊案例外，其中謀殺案的數量與去年持平，而入室盜竊案則增加了六起。

2022年和2023年的頭8個月，地鐵系統內都發生了五起謀殺案。今年到目前為止，強奸案的報案數比去年同期減少了一半，從八起減少到四起。與去年同期相比，今年前8個月的搶劫案下降了約11%，從396起降至353起。另外，重竊案(Grand Larceny)下降了約4%，從730起降至700起，重攻擊案(felony assault)基本持平，略有下降，從374起降至372起。入室盜竊案通常是捷運 系統較為少見的犯罪，但卻從去年同期的4 起猛增至今年的10起，增幅達150%。

據統計，今年到目前為止，地鐵系統內各類仇恨犯罪都出現大幅下降，截至9月3日，共報告43起，而去年同期為65起。

「我們深受鼓舞」，市警捷運局長肯珀(Michael Kemper)在本月初的一次記者會上說，「我們今年的成績非常好，這不是偶然的。我們付出了很多努力，做了很多出色的工作」。

與此同時，市警總局今年1至8月在地鐵系統內逮捕了8999人，比2022年同期增加了58%。自1月以來，警員共向乘客開出了多達11萬5908張罰單，比去年同期的7萬5152張增加了約56%。肯珀認為，這就是地鐵系統犯罪率下降的原因。

MTA的數據顯示，在犯罪率驟降的同時，地鐵乘客量也在增加，從2022年8月的8310萬人次增加到上個月的9410萬人次。不過，乘客數量仍未接近新冠疫情前的水平，2019年8月的地鐵乘客數量為1億3710人次。

肯珀今年早些時候表示，2023年取得的大部分進展都有賴於市長亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)去年10月份推出的增加警力的措施。在此之前，捷運系統的犯罪率全年上升了40%以上。