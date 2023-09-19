我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

嫌前車「開太慢」紐約貝賽爆槍擊案 槍手在逃

43區市議員候選人莊文怡 獲葉格背書

記者胡聲橋／紐約報導
43區市議員候選人莊文怡(左)宣布得到市議員葉格(右)背書。(莊文怡團隊提供)
43區市議員候選人莊文怡(左)宣布得到市議員葉格(右)背書。(莊文怡團隊提供)

布碌崙(布魯克林)43區市議員候選人莊文怡(Susan Zhuang)日前獲得44區市議員葉格(Kalman Yeger)的背書，預計將讓莊文怡在猶太社區獲得更多支持。

葉格在宣布背書莊文怡的聲明中說，「我相信莊文怡是能保證我們家人安全的候選人。她一次次與我站在一起，與困擾我們城市的反猶主義和反亞裔仇恨犯罪作鬥爭。我們還站在一起要求為所有紐約市兒童提供優質教育，要求為我們的社區提供更多公共安全資源」。葉格說，他與莊文怡將聯手為社區做貢獻，並將勇敢地面對那些想要毀了社區的激進分子。

猶太裔市議員葉格目前的選區包括選區重畫後的新第43選區的部分地區。葉格的背書和認可有助於莊文怡在猶太社區獲得更多選票。葉格在聲明中說，他很榮幸能夠代表新43選區的部分地區。「我想確保我的選民在下一屆議會中擁有最佳和最有力的代表，而莊文怡就是這樣的人選。」

莊文怡則表示，無論種族、國籍或宗教信仰如何，影響布碌崙南部居民的問題都是一樣的。「我很榮幸能夠得到像葉格這樣勤奮、有常識的議員的支持，也很高興能與他合作，推動解決對我們所有家庭都重要的問題」。

到目前為止，莊文怡還得到了州眾議員寇頓(William Colton)、前市議員崔馬克(Mark Treyger)、公民聯盟(Citizens Union)、紐約新多數派(New Majority NYC)、亞潮萌(Asian Wave Alliance)、新葉民主黨俱樂部(New Leaf Democratic Club)、前市議員參選人和教育活動人士伍溢文以及眾多華社領袖的支持。

猶太 布碌崙 教育

上一則

關懷阿茲海默症 中華公所29日辦健腦日 免費贈票

下一則

布碌崙24日中秋遊行 機器人贈珍珠奶茶

延伸閱讀

奇諾岡華翁槍殺35歲兒 案發原因調查中

奇諾岡華翁槍殺35歲兒 案發原因調查中
華人總商會33周年慶 千人參與氣氛熱烈

華人總商會33周年慶 千人參與氣氛熱烈
布碌崙華社探62分局 同慶中秋

布碌崙華社探62分局 同慶中秋
布碌崙鎚殺案 2童傷勢穩定 下周轉復健機構

布碌崙鎚殺案 2童傷勢穩定 下周轉復健機構

熱門新聞

(讀者提供)

怎麼了？紐約布碌崙華婦當街撒錢 鈔票落滿街

2023-09-13 12:21
紐約市地鐵發生大規模破壞事件，共計36輛列車的78扇窗戶被人蓄意打碎。(MTA提供)

一夜之間 紐約36輛地鐵、78扇窗被砸碎…這條線全停了

2023-09-13 17:00
一對來自上州的華裔夫婦被指在紐約市及周邊多家按摩店經營賣淫業務，致使大量婦女受害，妻子甚至親自上陣賣淫。圖為紐約市警此前查封的一家按摩店。（本報資料照片）

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

2023-09-15 07:30
網紅Casey Neistaty用腳試探曼哈頓破碎的人行道，竟然露出洞穴。(截取自TikTok)

一踩就塌 曼哈頓人行道破洞 底下空間竟有臥室大

2023-09-14 16:05
26歲女嫌張曉寧14日在皇后區高等法院出庭，法官定罪為非預謀殺人，並量刑23年，但是張曉寧以辦案程序又誤為由，拒絕該量刑。(本報檔案照)

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

2023-09-15 12:15
紐約州長霍楚13日表示，新疫苗15日(周五)將在全州範圍內提供，由於新冠感染人數逐步飆升，建議六個月及以上人士都及時接種。(州長辦公室提供)

最新補強針紐約周五開打…新冠感染飆升 這些人快接種

2023-09-13 16:10

超人氣

更多 >
專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管
歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半
退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名