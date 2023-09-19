43區市議員候選人莊文怡 獲葉格背書

43區市議員候選人莊文怡(左)宣布得到市議員葉格(右)背書。(莊文怡團隊提供)

布碌崙 (布魯克林)43區市議員候選人莊文怡(Susan Zhuang)日前獲得44區市議員葉格(Kalman Yeger)的背書，預計將讓莊文怡在猶太 社區獲得更多支持。

葉格在宣布背書莊文怡的聲明中說，「我相信莊文怡是能保證我們家人安全的候選人。她一次次與我站在一起，與困擾我們城市的反猶主義和反亞裔仇恨犯罪作鬥爭。我們還站在一起要求為所有紐約市兒童提供優質教育 ，要求為我們的社區提供更多公共安全資源」。葉格說，他與莊文怡將聯手為社區做貢獻，並將勇敢地面對那些想要毀了社區的激進分子。

猶太裔市議員葉格目前的選區包括選區重畫後的新第43選區的部分地區。葉格的背書和認可有助於莊文怡在猶太社區獲得更多選票。葉格在聲明中說，他很榮幸能夠代表新43選區的部分地區。「我想確保我的選民在下一屆議會中擁有最佳和最有力的代表，而莊文怡就是這樣的人選。」

莊文怡則表示，無論種族、國籍或宗教信仰如何，影響布碌崙南部居民的問題都是一樣的。「我很榮幸能夠得到像葉格這樣勤奮、有常識的議員的支持，也很高興能與他合作，推動解決對我們所有家庭都重要的問題」。

到目前為止，莊文怡還得到了州眾議員寇頓(William Colton)、前市議員崔馬克(Mark Treyger)、公民聯盟(Citizens Union)、紐約新多數派(New Majority NYC)、亞潮萌(Asian Wave Alliance)、新葉民主黨俱樂部(New Leaf Democratic Club)、前市議員參選人和教育活動人士伍溢文以及眾多華社領袖的支持。