關懷阿茲海默症 中華公所29日辦健腦日 免費贈票

第七屆健腦日活動，將於9月29日(周五)在曼哈頓中華公所舉辦。(記者許君達／攝影)

由阿茲海默關愛服務(Caring Kind)與紐約中華公所聯合主辦的第七屆健腦日活動，將於29日(周五)在中華公所舉行，屆時將有26家社區服務機構參展，並提供專業講座、互動遊戲、幸運抽獎和免費午餐。

阿茲海默關愛服務多元化服務副總裁石蔚靜介紹，阿茲海默症 是一種不可逆轉的特殊疾病，給患者本身帶來的痛苦遠小於需要照顧他們的家人，可謂「一人得病、全家遭殃」。記憶力減退可能是阿茲海默症的一個徵兆，提早發現和採取措施，也許能減慢這個難以逆轉的衰退過程，令患者家人減少些痛苦，不過在現實中，即使有些醫生也可能對此了解不足。

據統計，紐約現有超過25萬人罹患阿茲海默症，其中約有10%是亞裔 ，然而相關的社區服務對亞裔家庭的傾斜依舊很有限。因此，舉辦「健腦日」活動的宗旨，就是幫助更多有老人的家庭掌握應對這些病變的知識和經驗，並了解有哪些社區資源可以用來減輕痛苦。中華公所主席曾偉康表示，他很早就開始關注這個問題，因此很歡迎社區機構利用中華公所的場地開展這樣的服務。

健腦日活動時間為9月29日(周五)上午10時至下午2時，地點曼哈頓 勿街(Mott St.)中華公所地下一層中山堂。屆時將有26家各類機構到場開設展台，為參與者提供包括醫療、照護、法律、藥物乃至政府服務方面的諮詢，還有老年專科醫師和經驗超過30年的阿茲海默患者照護者開展的講座。此外，29日當天是中秋節，活動現場還準備了健康教育遊戲、文藝表演、免費午餐、小禮物以及幸運抽獎等活動，以增加節日氛圍。

活動免費，但需提前領取門票。有意參與者須在9月21日(周四)上午10時至下午4時之間，前往曼哈頓勿街7號富康醫療華埠居民退休社區服務處簽到領票。贈票共100張，每人最多可領兩張，贈完為止。領票需親赴現場，不提供電話預約，到場時須攜帶身分證件。詳情可致電(646)744-2951或(646)744-2976。