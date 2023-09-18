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史島謀殺案飆升 同期年增129%

記者胡聲橋／紐約報導
今年7月，兩名在曼諾熟食便利店殺死店員的嫌疑人。(警方提供)
今年7月，兩名在曼諾熟食便利店殺死店員的嫌疑人。(警方提供)

數據顯示，史泰登島的謀殺案數量從去年同期的七起增至今年的16起，飆升129%。與此同時，紐約全市的謀殺案下降了10%，從今年的311起降至280起。史島成為全市五大區中唯一一個謀殺案數量出現上升的地區，也是唯一一個所有主要犯罪類別都出現增長的區。

史島地區檢察官麥文瀚(Michael E. McMahon)說，今年史島犯罪率上升是完全不可接受的，他指出，由於外部力量對史島採取了誤導和有害的政策，他的辦公室「尚有工作要做」。

麥文瀚說，保釋金改革、導致檢察官「大批出走」的刑事案件取證協議的改變，以及將刑事責任年齡從17歲提高到18歲的「提高年齡法」等「破壞性」的政策，導致全區青少年犯罪率猛增20%以上，而且「對青少年違法者完全缺乏問責」。

一位剛剛退休的資深警探說，一些謀殺和搶劫案是街頭幫派所為，主要發生在史島北岸。這位警探說，這些家夥只想出名，他們帶著槍到處遊蕩，而且現在再也沒有攔截和搜身的措施了。

警方稱，今年5月，13歲的無辜旁觀者哈雷爾(Jamoure Harrell)在霍華德牧師公園(Rev. Dr. Maggie Howard Playground)內一場敵對幫派之間的地盤爭奪戰中遭槍擊身亡。

7月8日，在曼諾熟食便利店(Manor Deli and Convenience)發生的一起夜間搶劫案中，兩名盜賊開槍打死了35歲的熟食便利店店員哈提布(Bassam Khateeb)。

在史島北岸的120市警分局轄區內，謀殺案增加了100%，從去年同期的5起增加到10起；在轄管史島部分中部和北部地區的第121市警分局轄區內，2023年至今共發生了4起謀殺案，而去年則沒有。分別負責史島中部和南岸的第122和第123市警分局各報告了一起謀殺案。

幫派 退休 史泰登島

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