法拉盛商改區街坊節 萬人遊玩

法拉盛商改區街坊節拉開帷幕，萬人參與。（主辦方提供）

「法拉盛商改區 街坊節」(Flushing BID Street Festival)16日在皇后區法拉盛登場，數十個商家與社區組織參與，吸引過萬民眾到場遊玩。

根據主辦方法拉盛商業改進區，街坊節是皇后區的主要節日之一，每屆參加人數眾多，旨在提升社區凝聚力和促進商業發展，活動既包含來自當地餐廳的各種美味佳餚，也有現場音樂、互動兒童活動和獨特購物商品，以期民眾享受這一夏季末的舒爽遊玩時刻。

商改區共同主席李德怡說，疫情 過後許多商家和居民面臨諸多不易，而街坊節便希望透過各類活動與互動，為大家帶來些許溫暖和鼓勵。她說，該活動不只是一場盛典，更是一個重建社區情感的契機，與當地藝人、手作坊主和餐飲業者一同，為社區注入嶄新活力。

商改區執行主任余鈿崧表示，街坊節既是商家拓展商機的好機會，也能令民眾感受華人社區的魅力，可視作一個文化和交流的平台，讓社區找到歡樂和共融的氛圍。本屆活動中，商改區優先考慮當地餐廳，並有新餐飲業者加入，包括印度美國融合風味、亞洲口味棉花糖和餃子餛飩等售賣攤位。

州主計長辦公室早前指，法拉盛曾是現代、多元且成功轉型的社區典範，其經濟、創業氛圍和移民增長模式以及強大的社區認同感在過去20年帶來了顯著活力；雖遭遇疫情嚴重打擊，但如今餐館和零售業正在恢復，因此繼續支持小企業至關重要。