中領館慶十一招待會 逾700華僑共襄盛舉

中國駐紐約總領館於15日晚舉辦「舉行慶祝中華人民共和國成立74周年招待會」，共計700多名華僑共襄盛舉。(記者張心／攝影)

中國駐紐約總領館於15日晚舉辦「舉行慶祝中華人 民共和國成立74周年招待會」，中國駐紐約總領事黃屏與來自波士頓 、費城、大華府等各地共計700多名華僑共襄盛舉。

黃屏歡迎各界賓朋齊聚一堂，共同慶祝中華人民共和國成立74周年。黃屏表示，74年來，中國大地發生了翻天覆地的變化，創造了世所罕見的經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟。當前中國已邁入新時代，新起點上的中國，將繼續以高質量發展和高水平開放給各國提供新的機遇，給變亂交織的世界注入寶貴的信心和力量。

黃屏歡迎各界賓朋齊聚一堂，共同慶祝中華人民共和國成立74周年。(記者張心／攝影)

黃屏透露，中美兩國之間的班機也將逐步增加，希望在11月之前，從當前的24班漲為48班，「相比於疫情前的330班，目前的進展只是一小步，但邁出第一步就會有第二步。我們也希望美方一道，拿出更多務實有益的行動，更好地造福兩國和世界各國人民。」

黃屏也表示，強烈抗議台灣蔡英文、賴清德 過境「竄訪」美國，並希望在美華僑，多幫助身邊美國朋友了解中國、理解中國，建立對中國客觀真實的看法，深化中美人民之間的友誼，「我相信，這樣一定會推動中美關係回到正軌，中美關係的未來一定會更好更光明。」

中國駐紐約總領館於15日晚舉辦「舉行慶祝中華人民共和國成立74周年招待會」，共計700多名華僑共襄盛舉。(記者張心／攝影)

美國亞裔社團聯合總會主席陳善莊作為代表發言稱，中國的快速發展讓世界各地的華人華僑倍感自豪，「我們都要為祖國繁榮發展、偉大復興貢獻自己的力量，堅決粉碎試圖分裂祖國的勢力，海外華人華僑的心永遠與祖國緊密相連，共同祝願偉大祖國繁榮昌盛、國泰民安。」

梁氏宗親會主席梁添光表示，自己代表大波士頓華人祝賀祖國74年華誕，希望中美關係改善，祝賀祖國繁榮昌盛。

招待會現場並安排了豐盛的中國美食和精采文藝表演，包括中華傳統舞蹈、戲曲等，贏得現場嘉賓陣陣掌聲。