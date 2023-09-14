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中國設計師 閃耀紐約時裝周

記者邢易霖╱紐約報導
中國設計師方麗華攜服裝高級定品牌「Ruby Fang」13日亮相紐約時裝周舞台。(記者邢易霖╱攝影)
中國設計師方麗華攜服裝高級定品牌「Ruby Fang」13日亮相紐約時裝周舞台。(記者邢易霖╱攝影)

中國設計師方麗華攜服裝高級品牌「Ruby Fang」13日亮相紐約時裝周舞台。著名製片人田樸珺和知名模特陸仙人共同參與走秀，綻放東方魅力，展現中國之美。本品牌此次共有28套禮服參展，服裝設計結合時代特徵，主要以中國傳統的 「刺繡」、「戲曲」 文化為設計元素，現場氣氛掌聲不斷，氣場全開。

設計師方麗華表示，自己因為十分熱愛時尚所以開創了Ruby Fang品牌，這是她第二次參加紐約時裝周；她說，2018年首次參加時，品牌還沒有現在這麼成熟。於是她致力於打造高級禮服成衣，結合一些列中國傳統文化潮繡與國際元素。

Ruby Fang的服裝作品中西合璧，突顯「京劇」和「刺繡」，服裝上呈現老虎、孔雀等中國傳統文化元素，在西方的理念下打造含「東方元素禮」的禮服，具有強烈的視覺效果。方麗華表示，「我想大膽嘗試做一些新的文化理念，突破老傳統的服裝模式，想做一個具有東方審美和中國特色的時裝品牌。」

方麗華畢業於喬治城大學和香港中文大學，接受了專業的時裝設計培訓，並且是倫敦國際專家考試委員會認證的化妝師。她曾周遊27個國家，受到多元文化的啟發，形成了她獨特的時尚風格和品味。方麗華多次受邀參加紐約和巴黎時裝周，通過創建自己的品牌，她表示，自己的目標是創造一個全新的時尚風格世界。

對於品牌的未來發展，方麗華表示要做出一個「讓人印象深刻的作品」，並且希望中西結合的刺繡服飾在國際舞台上繼續綻放，增加文化的多樣性，同時更好地展現出東方之美。她表示，所有的成功都是來之不易的，「必須要努力才能要做到心中想做的事，學會吃苦，其次要自信，大膽的去追逐夢想。」

中國設計師方麗華攜服裝高級定品牌「Ruby Fang」13日亮相紐約時裝周舞台，...
中國設計師方麗華攜服裝高級定品牌「Ruby Fang」13日亮相紐約時裝周舞台，服飾主要以中國傳統的 「刺繡」、「戲曲」 文化為設計元素。(記者邢易霖╱攝影)
方麗華致力於打造中西文化相結合的禮服。
方麗華致力於打造中西文化相結合的禮服。
設計師方麗華攜著名製片人田樸珺和野模陸現任共同參與走秀。(記者邢易霖╱攝影)
設計師方麗華攜著名製片人田樸珺和野模陸現任共同參與走秀。(記者邢易霖╱攝影)
方麗華致力於打造中西文化相結合的禮服。(記者邢易霖╱攝影)
方麗華致力於打造中西文化相結合的禮服。(記者邢易霖╱攝影)

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