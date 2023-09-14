華人「先鋒超模」陸仙人 初登紐約時裝周舞台

紐約時裝周，陸仙人身著紅色中式「戲曲式禮服」走秀。(記者邢易霖╱攝影)

13日是紐約時裝周最後一天，華人 「先鋒超模」陸仙人首次登上品牌Ruby Fang的秀場，這是他第一次參加紐約時裝周。他憑藉優秀的身材比例、纖細的線條，在現場產生了「安能辨我是雌雄」的化學反應；他穿著紅色帶有「戲曲 風格」的禮服走上T台，擁有高級厭世臉的他只要畫上眼線、塗上口紅，會產生強大的視覺衝擊力。

陸仙人原名陸開港，1999年出生於廣西南寧橫縣的一個普通農村家庭，由於家境不好，16歲便輟學離家去了外省打工。雖然工作經歷與時尚 毫無關系，諸如汽修、流水線工人、理髮店學徒，但他卻一直沒有忘記自己的超模夢。

當他沒有足夠的資金時，他充分利用身邊一切可用的材料自製服裝和配飾。樹葉花枝變成了仙女裙，編織袋化身成禮服，雜誌內頁變成了長裙。他將生活中那些不起眼的物件轉化成寶貝，使他的作品充滿了出奇不意的創意。

陸仙人表示，很高興可以參加紐約時裝周走秀，實現了自己了的夢想；他說，「我剛走進來的時候看到大家都好時髦，大家都是帶著熱愛來觀看秀的，很期待著下一場秀是什麼樣子。」