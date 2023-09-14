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華人「先鋒超模」陸仙人 初登紐約時裝周舞台

記者邢易霖╱紐約報導
紐約時裝周，陸仙人身著紅色中式「戲曲式禮服」走秀。(記者邢易霖╱攝影)
紐約時裝周，陸仙人身著紅色中式「戲曲式禮服」走秀。(記者邢易霖╱攝影)

13日是紐約時裝周最後一天，華人「先鋒超模」陸仙人首次登上品牌Ruby Fang的秀場，這是他第一次參加紐約時裝周。他憑藉優秀的身材比例、纖細的線條，在現場產生了「安能辨我是雌雄」的化學反應；他穿著紅色帶有「戲曲風格」的禮服走上T台，擁有高級厭世臉的他只要畫上眼線、塗上口紅，會產生強大的視覺衝擊力。

陸仙人原名陸開港，1999年出生於廣西南寧橫縣的一個普通農村家庭，由於家境不好，16歲便輟學離家去了外省打工。雖然工作經歷與時尚毫無關系，諸如汽修、流水線工人、理髮店學徒，但他卻一直沒有忘記自己的超模夢。

當他沒有足夠的資金時，他充分利用身邊一切可用的材料自製服裝和配飾。樹葉花枝變成了仙女裙，編織袋化身成禮服，雜誌內頁變成了長裙。他將生活中那些不起眼的物件轉化成寶貝，使他的作品充滿了出奇不意的創意。

陸仙人表示，很高興可以參加紐約時裝周走秀，實現了自己了的夢想；他說，「我剛走進來的時候看到大家都好時髦，大家都是帶著熱愛來觀看秀的，很期待著下一場秀是什麼樣子。」

這次陸仙人參與品牌走秀的主題是宣揚「國風文化」，服裝設計融合了東西方思想，許多禮服結合了中式「戲曲和刺繡」元素。他表示，對自己國家的傳統文化輸出而感到自豪，對他而言，時尚並不一定意味著昂貴，更多地是一種充滿創意和態度的表達方式，樹立華人服裝品牌的「文化自信」，有助於發揚中國傳統文化。

陸仙人在後台化妝準備登台首秀。(記者邢易霖 / 攝影)
陸仙人在後台化妝準備登台首秀。(記者邢易霖 / 攝影)
紐約時裝周，陸仙人身著紅色中式「戲曲禮服」走秀。(記者邢易霖 / 攝影)
紐約時裝周，陸仙人身著紅色中式「戲曲禮服」走秀。(記者邢易霖 / 攝影)
紐約時裝周，陸仙人身著紅色中式「戲曲禮服」走秀。(記者邢易霖 / 攝影)
紐約時裝周，陸仙人身著紅色中式「戲曲禮服」走秀。(記者邢易霖 / 攝影)
陸仙人在後台與品牌設計師方麗華(Ruby Fang)合影。(記者邢易霖 / 攝影...
陸仙人在後台與品牌設計師方麗華(Ruby Fang)合影。(記者邢易霖 / 攝影)

華人 戲曲 時尚

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