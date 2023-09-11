華婦8大道遇竊 賊刷地鐵卡露行蹤

竊賊布碌崙8大道偷華婦手袋，刷地鐵卡時被警方發現，予以通緝。(警方提供)

一名竊賊最近在布碌崙 (布魯克林)8大道偷走一名華婦的手袋，幾天後，竊賊盜刷這名華婦的地鐵卡 ，被警方發現行蹤。市警72分局目前已供布這名竊賊的照片和視頻，以重竊罪(Grand Larceny)進行通緝。警方呼籲知情者提供有關竊賊下落的消息，以便早日將其捉拿歸案。

警方稱，該重竊罪發生在8月8日上午11時左右，當時一名42歲華婦在布碌崙8大道交41街拐角處遛狗。稍後她發現自己的手包丟失，包內有iPhone13手機、信用卡、地鐵卡以及大約10元現金。隨後在8月12日和13日，一名身分不明的男子在布碌崙36街地鐵站 和曼哈頓的洛克菲勒地鐵站為自己和他人盜刷了受害人的地鐵卡，被警方發現。

根據警方的描述，這名男性竊賊淺膚色，中等身材，年齡約25至35歲。其8月12日在布碌崙36街地鐵站盜刷受害者地鐵卡時身穿白色T恤、藍色牛仔褲、黑色運動鞋，並戴著眼鏡。8月13日在洛克菲勒地鐵站現身時，上身穿著深藍色T恤。