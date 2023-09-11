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華婦8大道遇竊 賊刷地鐵卡露行蹤

記者胡聲橋／紐約報導
竊賊布碌崙8大道偷華婦手袋，刷地鐵卡時被警方發現，予以通緝。(警方提供)
竊賊布碌崙8大道偷華婦手袋，刷地鐵卡時被警方發現，予以通緝。(警方提供)

一名竊賊最近在布碌崙(布魯克林)8大道偷走一名華婦的手袋，幾天後，竊賊盜刷這名華婦的地鐵卡，被警方發現行蹤。市警72分局目前已供布這名竊賊的照片和視頻，以重竊罪(Grand Larceny)進行通緝。警方呼籲知情者提供有關竊賊下落的消息，以便早日將其捉拿歸案。

警方稱，該重竊罪發生在8月8日上午11時左右，當時一名42歲華婦在布碌崙8大道交41街拐角處遛狗。稍後她發現自己的手包丟失，包內有iPhone13手機、信用卡、地鐵卡以及大約10元現金。隨後在8月12日和13日，一名身分不明的男子在布碌崙36街地鐵站和曼哈頓的洛克菲勒地鐵站為自己和他人盜刷了受害人的地鐵卡，被警方發現。

根據警方的描述，這名男性竊賊淺膚色，中等身材，年齡約25至35歲。其8月12日在布碌崙36街地鐵站盜刷受害者地鐵卡時身穿白色T恤、藍色牛仔褲、黑色運動鞋，並戴著眼鏡。8月13日在洛克菲勒地鐵站現身時，上身穿著深藍色T恤。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

竊賊布碌崙8大道偷華婦手袋，刷地鐵卡時被警方發現，予以通緝。(警方提供)
竊賊布碌崙8大道偷華婦手袋，刷地鐵卡時被警方發現，予以通緝。(警方提供)

地鐵站 布碌崙 地鐵卡

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