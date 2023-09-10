講述福建身分與故事 二三代辦年度論壇

福州青年會舉辦年度論壇。(記者邢易霖╱攝影)

福州青年會(Fuzhou, America)9日在聖若望大學(St. John's University)舉辦名為「滔滔不絕」(Talk Too Much)的第二屆年度論壇，數百位福州二代及三代青年齊聚一堂，約十位主講人分享他們的移民 史及身分認同的歷程，期望通過個體敘事，向主流講出自己的福州、福建故事。

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福州青年會的共同創始人曹軒菘介紹，青年會在2019年4月成立，當時，他發現很多福州家庭到了美國大城市落地生根後，逐漸移至外州甚至偏遠地區經營中餐館等生意，他們的子女在家庭之外無法接觸到熟悉的社群，因此希望幫助有著相似家庭背景的福州裔同齡人建立聯繫。

「一代或二代的福建與福州年輕人們，可以在青年會認識朋友，廣泛社交，同時也可以討論與文化身份有關的議題。」曹軒菘說，目前，青年會在美國已設有八個城市分會，擁有約8200名會員，每個城市也會定期舉辦活動，每次的參與人數是10至50人左右。

曹軒菘在中國出生，四、五歲時隨家庭移民美國，一開始他很掙扎，質疑自己的身分，也難以融入當時的圈層，他一直希望有個空間，能讓人產生猶如回到中國一般的安全感，使得有著「相同經歷」的人也互相認識交流，「福建人和福建人之間，有著不需要言說的連接和默契」。

9日在聖若望大學舉辦的第二屆年度論壇，邀請了閩籍作家、藝術家、表演家等，對歷史、移民及身分話題展開討論，其中包括媒體及文學中對於福建人的展現、 有關「金色冒險號30年」的反思，以及從夢想生 到高科技業者的個人經歷分享等，主講人多以講述故事的方式，激勵更多福建青年及華青，發出自己的聲音並打破對於福州與福建人的刻板與單一印象。