感謝為民服務 華人聯合會送紐約市警月餅

美國紐約華人聯合會8日向市警62、66分局贈送月餅和咖啡。圖為在62分局送月餅後留下的合影。(記者顏潔恩／攝影)

中秋節即將到來，美國紐約華人 聯合會8日向管轄布碌崙 (布魯克林)華社的市警62、66分局贈送月餅和咖啡，傳達中秋祝福給予為民服務的警員們。

在該會會長陳繼華的帶領下，黃啟旺、李志誠、陳旭等成員組織到以上警局去送月餅，班森賀62分局局長劉志強、日落公園 66分局局長哈斯泰德(Jason Hagestad)都親自迎接，對這份心意非常感激。

同為華裔的劉志強表示，很開心將中華傳統文化帶到警局內，不是所有警員對中秋節都了解，碰巧可以藉助美食、月餅促進他們對這個節日的認識，這對加深當地警察與華社之間的關係也將有幫助。

哈斯泰德則也表示感激，很欣慰華人聯合會從來沒有忘記警員們，不僅是節日祝福，市警有難也第一時間協助；像幾個月前警員因意外身亡，該會便主動發動華社捐款，給警員的家屬送上一筆善款，警局將會銘記這些付出。他也指出，近期也有其他族裔的假日即將到來，對此分局將會加派人手到各社區巡邏，確保民眾安全地共度佳節。

陳繼華表示，中秋節是農曆新年之外華人最重視的節日，趁著這個時節也要謹記執法人員、社區守紀人員的服務，希望警員們可以由衷感覺到他們的心意；接下來將繼續和其他布碌崙南區的警局接洽，把月餅送到更多警員手中，讓他們帶回家與親人分享。