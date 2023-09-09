孟昭文撥款300萬予社區機構 提供婦幼必需品

孟昭文撥款300萬元予猶太貧困委員會，幫助幼兒、婦女和長者。(記者劉梓祁／攝影)

國會眾議員孟昭文 (Grace Meng)在去年為選區內十餘個社區主要項目取得逾2130萬撥款，用以促進資源公平分配及幫扶移民，其中包括法拉盛南部的猶太 裔貧困大都會 委員會(Met Council)；本月8日，她正式向該機構提供300萬元聯邦資金，為幼兒和婦女提供生活必需品。

根據機構介紹，作為非牟利組織的猶太裔貧困大都會委員會，曾以幫助紐約市猶太社區及低收入家庭為主要目標，其後拓展至由各族裔組成的不同社區，提供食品救濟、住房援助和職業培訓等服務，旨在改善社區成員生活質量、減輕貧困和促進社會公平。

孟昭文和社區服務人員一同分裝物品。(記者劉梓祁／攝影)

作為孟昭文辦公室撥款的15個項目之一，委員會所獲300萬元資金將用於增加老年人和納粹大屠殺倖存者的食品供應，並為社區內的年輕家庭提供尿布、濕巾和兒童必需品，以及女性衛生用品。委員會執行長格林菲爾德(David Greenfield)表示，所有物資均將免費發放，主要受益者為本社區的大量亞裔以及長者。

孟昭文在宣布資金移交時表示，該機構作為紐約最重要的組織之一，長期為消除貧困而努力，並在服務社區和推動立法方面積極行動，希望此筆資金能夠為脆弱的社區創造永久價值，讓一代代家庭受益。她指出，由於法拉盛及周邊的許多居民有健康、行動或語言問題，導致無法獲取食物、清潔和衛生工具等生活必需品，撥款便旨在消除種種障礙。

據了解，此筆聯邦資金部分將被用以採購及派發唇膏、消毒液、紙尿褲、濕紙巾和衛生巾等用品，其會被分類成不同套裝，供不同需求的各年齡層居民無償領取。當日，孟昭文亦和社區服務人員一同分裝物品。

面對嬰兒和女性產品的廣泛派發，她將其稱為「夢想」之一，因皇后區許多家庭曾僅能依賴私人捐贈者，或礙於庇護客的身分無法得到此類物品。孟昭文說，未來目標是創建一個長期系統，令困難家庭隨處可得必須品，因為背後是生理規律，而非奢侈或特權。

格林菲爾德表示，獲得資金的中心周邊約有80%的亞裔居民，其中華裔和韓裔居多；全紐約範圍內，委員會去年已幫助超過32萬5000人獲得逾2100萬磅食物。