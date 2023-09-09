紐約市府11日到華埠 免費辦理市民卡

紐約市長辦公室攜手紐約東華社區協會，將於11日(周一)下午1時至4時，在華埠提供免費辦理「紐約市民卡」服務。(記者張心／攝影)

紐約市長辦公室攜手紐約東華社區協會，將於11日(周一)下午1時至4時，在華埠 提供免費辦理紐約市民卡 (IDNYC)服務，凡是居住在紐約市的居民，無論移民身分，都可申請此項市民身分證。

市長辦公室特別顧問、亞裔事務主任鄭祺蓉介紹，紐約市民卡是一項申請便利、用途廣泛的身分證明；除了可做身分證以外，還為持卡人提供多項福利，包括持證進入政府部門、公校、警局、法院辦理事務，到圖書館辦理會員或借取圖書，也可申請公共健保、公立醫院醫療服務等。「為了方便華社居民申請，市長辦公室此次特別來此為大家服務，在此期間也得到紐約東華協會同仁的協助。希望所有需要身分證的朋友，都能順利便捷地獲得，歡迎大家積極踴躍申請。」

民主黨 第65選區領袖于金山表示，紐約市民卡不只在紐約市有用，在美國其他州市，甚至國外都能做身分證明。「旅行在外隨身帶謢照丟了就很麻煩，帶著紐約市民卡就方便多了，萬一不見了，還可以免費補辧。」他指出，申辦市民卡也十分簡單，辦理時不問申請人的移民身分，有相片及出生年月日的外國身分證件或護照、駕照、甚至是出生證明都行，再出示紐約市的住址證明，比如房租合同、水電繳費單、電話費單等就可以申辦。

民主黨第65選區領袖李艶娟也表示，市府來華埠辦理市民卡，十分便民，希望居民多多利用，讓每一位需要身分證件的朋友都能方便地取得市民卡。

市府在華埠辦理市民卡的時閒為11日(周一)下午1時至4時，地點為東百老滙(East Broadway)88號一樓東華社區協會；辦理不需預約，帶齊文件，隨到隨辦。