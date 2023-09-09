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布碌崙中秋慶典 23日起連熱鬧2天

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙州參議員曲怡文將攜手十多個華人組織，於本月23日、24日舉辦為期兩天的中秋慶典活動。(記者顏潔恩╱攝影)
布碌崙州參議員曲怡文將攜手十多個華人組織，於本月23日、24日舉辦為期兩天的中秋慶典活動。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)州參議員曲怡文將攜手十多個華人組織，於本月23日(周六)、24日(周日)舉辦為期兩天的中秋慶典活動，在華人群聚的日落公園、班森賀等社區共有五場活動；主辦方強調，這將是布碌崙南區首次迎來的大規模中秋活動，將贈送月餅、精美禮品、學生學習用品、以及一系列娛樂項目助興，呼籲民眾積極參與。

「中秋節是農曆新年以外華人最大的節日，等同於美國人的感恩節，這一天華人閤家同樂、賞月聚餐」，曲怡文表示，隨著布碌崙南區湧入的華裔人口愈來愈多，擴大慶祝中秋節相當重要，很開心可以攜手眾多組織，在中秋前夕的周末舉辦活動；除傳承中華文化外，也能藉機讓外族裔更了解華人的文化。

首場活動「月滿中秋園遊樂」暨三人籃球賽，將於23日上午11時在班森賀塞斯露公園舉行，現場將派送上百份月餅和健康飲料，並準備400個英文、中文、廣東話的燈謎，歡迎大眾來挑戰；活動還邀請兒童繪本「祖兒歷險記」的作者、公校教師Emily Shan為孩童們主講中秋節的故事，由松柏之家社區中心等長者舞團也將帶來表演，不容錯過。

籃球賽則將在上午10時至下午5時，在該公園的籃球場進行，賽事分成年、青少年兩大組別，再依據年齡細分成小組進行比賽；目前還開放報名，有興趣者可撥電至(917)379-6661、(347) 909-3436報名。

24日，與美國繁榮華埠總會舉辦的「中秋節暨中國日文化大遊行」，將於上午11時在8大道舉行，遊行將從64街起步，往北到48街結束；同日早上8時30分至下午6時30分，紐約華體會將協助布碌崙排球協會在羅斯福高中(FDR High School)體育館、埃里克森公園(Leif Ericson Park)舉行中秋排球比賽，歡迎大家到場為球員助興。

華人 布碌崙 華埠

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