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布碌崙返校日 送出1200個書包

記者顏潔恩／紐約報導
由帝國藍十字藍盾健保舉行的返校日家庭活動，吸引眾多家庭出席。(記者顏潔恩 / 攝影)
由帝國藍十字藍盾健保舉行的返校日家庭活動，吸引眾多家庭出席。(記者顏潔恩 / 攝影)

由帝國藍十字藍盾健保(Empire BlueCross BlueShield)攜手多家機構贊助舉行的返校日家庭活動，30日在布碌崙(布魯克林)日落公園的馬丁路德遊樂場(Martin Luther Playground)舉行，向即將返校的學生免費贈送書包、學習用品，吸引各族裔家庭共上千人出席。

主辦方當日邀請29家機構參與活動，給社區帶來豐富的資源，其中包括移民維權團體、護理、健康和牙科資源、市消防局、市房屋局、日落公園商改區等等；為確保民眾能獲得這些重要信息，主辦方提供給每位入場者一張冊子，小孩必須造訪至少15個攤位獲得蓋章，才能免費領取書包。

由帝國藍十字藍盾健保舉行的返校日家庭活動，吸引眾多家庭出席。(記者顏潔恩／攝影)
由帝國藍十字藍盾健保舉行的返校日家庭活動，吸引眾多家庭出席。(記者顏潔恩／攝影)

帝國藍十字健保公司社區關係經理戴日基表示，當日準備的1200個書包，由紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital - Brooklyn)贊助，也感謝其他機構為民眾準備的小禮物，吸引上千人參與。

該活動旨在鼓勵孩子們開心返校、努力學習，也趁著開學前享受最後的放鬆時光，因此活動上也設有遊戲攤位、臉部彩繪、泡泡樂園等受到孩子歡迎的娛樂項目；家長們也在過程中增進與孩子間的感情，一舉多得。

日落公園 布碌崙 健保

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