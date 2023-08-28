史島無證客庇護所 數百人抗議

數百民眾27日在曼哈頓上東區的市長官邸瑰西園集會，抗議在史泰登島新設無證客庇護所，前共和黨市長候選人史里華被捕。(Getty Images)

數百民眾27日在曼哈頓上東區的市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)集會，抗議在史泰登島新設無證客庇護 所，前共和黨 市長候選人史里華(Curtis Sliwa)被捕。另一方面，史島民代致信市政府，要求對史島一處新難民庇護所實施宵禁 。

抗議人群擠滿了市長官邸前的人行道和部分道路，前共和黨市長候選人和「守護天使」(Guardian Angels)創辦人史里華講話反對新的難民庇護所，並再次呼籲市長亞當斯(Eric Adams)向庇護客開放市長官邸，而不是將他們安置在五大區的庇護所中。史里華後來在活動中被捕，這是他第80次被捕，上周他剛在史島的類似抗議活動中被捕過。

史島已經舉行了長達一周的抗議新設庇護所的活動。對於上周五開放的St. John Villa Academy無證客庇護所，有人還發起訴訟，要求關閉這個庇護所。

以史島共和黨市議員卡爾(David Carr)為首的當地五位民代25日也致信應急管理辦公室(Office of Emergency Management)，要求對St. John Villa Academy實施宵禁，要求住在該庇護所的300名移民在每晚11時前必須返回住處。卡爾說，按照目前的規定，移民的進出不受限制，允許他们深夜時分在安静的居民區街道上閒逛，這會影響到當地的治安。這些民代認為，宵禁的規定將有助於平息當地居民對犯罪率日益增長的擔憂。

卡爾說，市社會服務局(Social Services Department)管理的庇護所在全市範圍實行晚上11時的標準宵禁，應急管理辦公室管理的庇護所也應該實施同樣的宵禁。他還表示，將繼續利用一切可以利用的途徑，反對在St. John Villa Academy開設庇護所。