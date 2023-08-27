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法拉盛45大道添新名 紀念社區領袖拜亞斯

記者邢易霖 / 紐約報導
45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）
45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）

為紀念社區領袖拜亞斯(John Henry Byas)，法拉盛市議員黃敏儀26日在法拉盛主持添新名儀式，將交寇頓街(Colden St.)的45大道，共同命名為「拜亞斯之路」(John Henry Byas Way)，以致敬他為社區所作的貢獻並激勵更多居民。

拜亞斯1934年11月18日出生於南卡聖赫勒拿島(St. Helena Island)，此後在法拉盛居住30餘年，他曾是當地第七社區委員會成員，並創立大學公園租戶協會(University Park Tenants Association)。

1994年，拜亞斯在第237中學啟動並主導了一項青少年社區計畫，以讓孩子們遠離街頭。該計畫還爲男女學生開設籃球隊、計算機課、踢踏舞，爲成人和兒童提供英語作爲第二語言的課程，並幫助設立一個帶有乒乓球桌、桌球桌和電子遊戲的多用遊戲廳。此外，他也推動了蕾切爾卡森遊樂場(Rachel Carson Playground)的建立和發展。

黃敏儀表示，爲拜亞斯及其家族感到高興，他為法拉盛社區作出了卓越的貢獻，很榮幸作為當地議員，將為這條街添上新名的請求提交給市議會，「今天(以他命名的街道)終於成爲了現實」。

拜亞斯的孫女尼亞(Nia Johnell Byas)26日也親臨現場，致辭時潸然落淚，作為見證者的她表示，爺爺親如自己的父親，很高興也很自豪，熟悉拜亞斯的當地居民則表示，他善解人意，幫助社區解決了很多問題，希望大家記住他。

州參議員劉醇逸(John Liu) 、國會議員孟昭文(Grace Meng)辦公室代表李越(Evelyn Li)、第七社區委員會主席凱爾蒂(Gene Kelty)、委員帕克(Terence Park)等出席了此次活動。

45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）
45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）
45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）
45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）
45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）
45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）
45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）
45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）
45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）
45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）
45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）
45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）
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45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）
45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）
45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）
45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）
45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）
45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）
45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）
45大道添新名為拜亞斯之路。（記者邢易霖 / 攝影）
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法拉盛 南卡 孟昭文

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