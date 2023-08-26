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法拉盛圖書館 9月1日辦公校返校日

記者劉梓祁╱紐約報導
法拉盛圖書館聯合華人家長會舉辦返校日活動。(記者劉梓祁╱攝影)
法拉盛圖書館聯合華人家長會舉辦返校日活動。(記者劉梓祁╱攝影)

皇后區法拉盛圖書館聯合華人家長會於25日宣布，將在9月1日(周五)舉辦第七屆「返校日開放日」活動，與第25學區共同邀請多名教育人士為家長和學子講解最新公校政策並介紹各類資源，以及設立手工製作和家庭遊戲等環節。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，此次活動為疫情後第二次線下舉辦，希望在新學年開始前為家長和學生們提供一個互動交流的平台，分享彼此的經驗和資源。她指出，活動當天將有講者針對近期的公校政策進行詳細解說，並分享如何幫助孩子們更好地適應新的學習環境；同時，他們也會介紹各種教育資源，幫助家長們更好地支援孩子的學業。

華人家長會創辦人朱寶玲則說，此活動多年來得到許多民選官員支持，不僅幫助了大量移民家庭，還彰顯了社區對於多元文化教育的重視。她表示，將作為主講人之一向到場家庭分享如何協助家長們幫助孩子為的新學年做好準備。

朱寶玲表示，她會通過分享實用方法，幫助家長更好地應對新政策帶來的變化，其中包括了解政策細節、知曉相關學校資源，以及如何與學校建立有效的溝通渠道，以確保孩子們能夠得到適切的支援和指導。

同時到場的還有法拉盛圖書館副館長邱辛瞱，市議員黃敏儀、國會議員孟昭文和州議員劉醇逸代表等。返校活動日將從9月1日(周五)下午1時30分舉辦至5時30分，地點為法拉盛圖書館地下會議室，除講座外還有家庭賓果遊戲、自製手提袋、免費贈書和扭氣球等環節。

法拉盛 圖書館 教育

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