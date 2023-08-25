我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

香港駐紐約經貿處 何美智接任處長

記者劉梓祁／紐約報導
何美智接任香港駐紐約經貿處處長。(香港經貿處提供)
何美智接任香港駐紐約經貿處處長。(香港經貿處提供)

香港駐紐約經濟貿易辦事處日前宣布，將由何美智(Maisie Ho)接替聶繼恩擔任處長一職，繼續促進兩地的雙邊貿易和投資，推動經貿、投資、旅遊、文化交流等各領域的相互合作。

根據經濟貿易辦事處，何美智於2007年加入香港特區政府，最初擔任新界大埔區助理專員；隨後，她加入勞工及福利局，專門從事婦女權益政策工作。在此期間，她於2009年至2010年代表香港加入聯合國婦女地位委員會。

2011年，何美智加入保安局，負責移民管制以及出生、死亡和婚姻登記等事務。隨後，她被任命為香港特區行政長官辦公室助理私人秘書，任期從2015年至2019年，期間負責處理行政長官的對外聯絡事務。

2019年2月，何美智加入醫務衞生局，任首席助理秘書長，負責處理香港基層醫療健康發展和保健領域政策制定，並策畫及拓展地區康健中心，以及負責控菸、晚期照顧、以及人體器官捐贈與移植等政策事宜。

她於任內推出「基層醫療健康藍圖」，並展關煙草控制策略公眾諮詢。教育背景方面，何美智於2005年獲得香港中文大學政府及公共行政學士學位，後於2011年參加喬治華盛頓大學(George Washington University)的全球城市國際事務培訓計畫。

香港 投資 教育

上一則

紐約客談╱ 居不易 合租要相互禮讓三分

下一則

華婦命喪布朗士醫院樓梯間 5天才被發現

延伸閱讀

梅西周末訪大紐約 門票炒至逾2萬 末排座位約400元

梅西周末訪大紐約 門票炒至逾2萬 末排座位約400元
紐約華裔租客鎚殺案 男童腦出血危急 女童已脫離危險

紐約華裔租客鎚殺案 男童腦出血危急 女童已脫離危險
紐約州長致信拜登 要求立解無證客危機

紐約州長致信拜登 要求立解無證客危機
紐約華裔租客鎚殺案 嫌犯依謀殺和企圖謀殺罪被拘

紐約華裔租客鎚殺案 嫌犯依謀殺和企圖謀殺罪被拘

熱門新聞

視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33
社區人士說，所謂的「不需要身分寄錢」，用的就是其他顧客的身分，呼籲民眾在跨境匯款時要特別注意商家的可信度。（本報資料照片）

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

2023-08-18 06:46

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

2023-08-20 15:01
曼哈頓中城20日深夜一輛闖紅燈的轎車撞倒七名行人，現場傷者倒地，血跡斑斑。(擷自YouTube FOX 5影片)

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

2023-08-21 14:29
位於曼哈頓的文華東方酒店發生墜樓事件。(截取自谷歌地圖)

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

2023-08-18 13:37
公寓樓慘案發生後，警方封鎖了現場。(記者胡聲橋/攝影)

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

2023-08-23 19:08

超人氣

更多 >
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷