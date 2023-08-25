香港駐紐約經貿處 何美智接任處長

何美智接任香港駐紐約經貿處處長。(香港經貿處提供)

香港 駐紐約經濟貿易辦事處日前宣布，將由何美智(Maisie Ho)接替聶繼恩擔任處長一職，繼續促進兩地的雙邊貿易和投資 ，推動經貿、投資、旅遊、文化交流等各領域的相互合作。

根據經濟貿易辦事處，何美智於2007年加入香港特區政府，最初擔任新界大埔區助理專員；隨後，她加入勞工及福利局，專門從事婦女權益政策工作。在此期間，她於2009年至2010年代表香港加入聯合國婦女地位委員會。

2011年，何美智加入保安局，負責移民管制以及出生、死亡和婚姻登記等事務。隨後，她被任命為香港特區行政長官辦公室助理私人秘書，任期從2015年至2019年，期間負責處理行政長官的對外聯絡事務。

2019年2月，何美智加入醫務衞生局，任首席助理秘書長，負責處理香港基層醫療健康發展和保健領域政策制定，並策畫及拓展地區康健中心，以及負責控菸、晚期照顧、以及人體器官捐贈與移植等政策事宜。

她於任內推出「基層醫療健康藍圖」，並展關煙草控制策略公眾諮詢。教育 背景方面，何美智於2005年獲得香港中文大學政府及公共行政學士學位，後於2011年參加喬治華盛頓大學(George Washington University)的全球城市國際事務培訓計畫。