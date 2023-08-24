台灣紡織商紐約拓業務 讚效率高

經文處處長李光章(左七)與參會廠商和部分美國客戶合影。(記者顏嘉瑩╱攝影)

中華民國 紡織業拓展會(紡拓會)23日在駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦「2023美東都會休閒機能性紡織品拓銷團」商機洽談會，分別來自台北、新北和桃園的四個以高科技功能性織物為主要業務的台灣廠商，在經文處提供的場地內與八家美國大客戶進行了對接洽談。紡拓會業者表示，這種模式極大地提高了廠商推廣產品的效率，讓他們得以減少在紐約和美國各地的奔波成本。

紡拓會紐約專案顧問俞慧表示，以前幫助台灣廠家在美聯絡生意，都是帶著大包小包的樣品挨家挨戶上門洽談，外出目的地不僅限於紐約市 內，而是遍布美東各地，辛苦自不必說，趕行程的時間成本更是大負擔。她說，像以前那樣的「跑」生意法，一天能談兩家企業就很不錯了。而經文處從2018年開始，將辦公樓內的一處活動空間出借給紡促會，每年舉辦一次這樣的微型展會，讓廠商到了美國不必東奔西跑，從「行商」變成「坐賈」，而且一天能與多個客戶完成洽談，效率大大提高。

經文處處長李光章在參觀展會時表示，紐約是世界時尚之都，在紐約開闢市場對於台灣的紡織業廠商有重要價值。紡拓會市場開發處專員高德潤介紹，此次受邀前來經文處洽談的美國客戶包括沃爾瑪(Walmart)、目標百貨 (Target)以及Calvin Klain等美國零售和製衣業巨頭。梓祥股份的業務主管劉聰寶表示，該公司是第一次參加紡拓會的推廣團隊來到紐約，有機會與在台灣很難接觸到的國際大品牌交流，而且「客戶都很不錯，願意耐心聽我們介紹產品。」

智偉織造執行長蔡宜筌介紹，對於紡織行業來說，與客戶面談、並親手觸摸和體驗各式布料非常重要，與通過網路洽談的效果有很大不同。因此，在經文處搭台舉辦的這種微型展會給中小廠商幫了大忙，既能節省參加大型展會的成本，也避免了自己去找生意的艱苦和盲目。