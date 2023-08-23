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華策會野餐會 遲緩兒家庭分享故事

記者劉梓祁／紐約報導
華策會舉行夏季野餐會，數百名智力發育遲緩者與家人參加。(華策會提供)
華策會舉行夏季野餐會，數百名智力發育遲緩者與家人參加。(華策會提供)

華人策畫協會(CPC)日前在皇后區植物園舉行夏季野餐會，逾300名智力發育遲緩者與家人一同參加，各自分享故事、品嚐美食、觀賞表演和玩樂嬉戲，不僅創造了交流平台，還令參與者感受到社會的關愛與支持；州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀辦公室代表等人亦到場出席。

該活動亦發布了一項特別關注居住在紐約市、長島和威徹斯特郡移民家庭中患有發育障礙的個人及其照顧者所面臨困難的問卷調查。華策會特殊家庭項目主任範元靜表示，調查結果將有助於確定獲得基本服務和支持的障礙，使會方能夠通過量身定製的解決方案來提高需要幫扶家庭的生活質量，以滿足社區的獨特需求。參與調查問卷可登錄網址https://shorturl.at/CFLZ3。

華策會皇后區社區服務主管吳明曉則說，特殊需要項目提供廣泛的服務，包括家庭支持、臨時護理、醫療補助服務協調和個人住宿選擇等，而野餐是一個重要的社會活動，令有特殊需要的參與者和家庭聚集在一起，並在他們的社區內建立有價值的聯繫，推廣可用、好用、適用的資源。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)發言指，自1965年創立以來，華策會在滿足弱勢群體的需求方面取得了巨大成功，幫助大量存在生活障礙的個體及其家庭；因此，野餐會不僅是一個絕佳的戶外活動契機，還是展現對社區成員支持和關懷的場景。

自閉症家長倡導者、紐約州發育障礙計畫委員會委員、自閉症之聲業餘倡導大使馮斌表示，此次活動為第三次以家長身份參加，認為機會非常難得，在方便很多出行困難的家庭同時，還提供了各種資源的獲取方式。

皇后區 移民家庭 長島

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