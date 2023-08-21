校車司機或罷工 恐影響15萬公校生

紐約市教育總監班克斯警告，校車司機有可能在下月開學時罷工，屆時將影響15萬公校生正常上下學。(市長辦公室提供)

紐約市教育總監班克斯(David Banks)日前警告稱，校車司機有可能在下月開學時罷工 ，屆時將影響15萬公校 生正常上下學。

班克斯日前在教育總監家長諮詢委員會(Chancellor's Parent Advisory Council, CPAC)上透露，市府正與代表全市校車司機的公共交通工會Amalgamated Transit Union Local 1181談判，但尚未達成協議，他非常擔心校車司機們會因此罷工。

「我還不想過早下結論，只是希望大家知道，我們每天都在與工會進行談判，試圖達成協議。」班克斯表示，市府自然是希望能夠達成協議，但不排除校車司機在新學期開學日有罷工行動，若真如此會非常糟糕。

他指出，校車罷工預計將對8萬5000名甚至是15萬名公校生產生影響，最不利的就是年紀最小的學生和殘障學生，「如果真的罷工，我們會提前向所有家庭提供市府應急計畫。但再次強調，我們正在努力避免這種情況發生，即使發生，家長也會得到明確的指示和幫助。」

市教育局 發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)補充，市教育局的應急計畫包括提供緊急地鐵卡、報銷其他交通方式、提供免費共享汽車服務等，以確保學生在罷工事件發生時能夠上學，「這場談判不同於大多數涉及市府的談判，因為這些談判是在校車公司與市教育局之間進行的，校車員工並不是市府員工，市府只能鼓勵談判，直至達成自願協議。」

Amalgamated Transit Union Local 1181工會幕僚長里納爾迪(Carolyn Rinaldi)表示，目前不予置評。但根據該工會給成員們的備忘錄顯示，今年6月，幾家校車公司的大多數選民都對罷工投了贊成票，「工會正在幫成員們爭取恢復以前所擁有的一切，為所有新老成員要到公平的合約，時校車司機成為一個有尊嚴的職業。」

布朗士家長伊茲圭爾(Rima Izquierdo)警告稱，若真罷工將產生深遠影響，「我們正在密切監控情況，畢竟一旦發生，將是毀滅性的。」