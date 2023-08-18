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罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

房屋局議價折扣 民代爭取全額保留

記者和釗宇╱紐約報導
紐約市房屋局(NYCHA)擁有超過16萬套廉租公寓，但由於資金短缺，政府樓長期面臨設施老化、維修不到位甚至存有安全隱患的問題。(記者和釗宇╱攝影)
紐約市房屋局(NYCHA)擁有超過16萬套廉租公寓，但由於資金短缺，政府樓長期面臨設施老化、維修不到位甚至存有安全隱患的問題。(記者和釗宇╱攝影)

國會眾議員高德曼(Dan Goldman)17日與國會參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)一起，率領紐約市國會代表團的11名成員共同致信聯邦住房和城市發展部(Department of Housing and Urban Development, 簡稱HUD)，敦促他們遵守聯邦法律，允許包括紐約市房屋局(NYCHA)在內的公共住房管理機構，全額保留他們在與水電公司議價中所節省出來的水電氣費用。

17日上午，高德曼在曼哈頓下東城(Lower East Side)的羅格斯政府樓社區中心(Rutgers Houses Community Center)舉行記者會，曼哈頓下城的多位民代以及紐約多個政府樓社區租客聯盟代表到場，表達對其在聯邦層面為社區爭取權益的支持。

高德曼指出，紐約市房屋局通過與公共事業公司積極協商議價，每年能夠得到近億元的折扣，然而HUD的規定則只允許他們保留一半金額，使紐約市府每年損失5000萬元本應用於改善政府樓設施與維修的資金。公開信提到，1998年通過的聯邦「優質住房與工作責任法案」(Quality Housing and Work Responsibility Act)明確規定，公共住房管理機構應從此類折扣中獲得全部優惠所得，HUD的內部規定與此法律相衝突。

下東城拉瓜地亞政府樓租客聯盟主席查韋斯(Danette Chavis)說，政府樓的居民住在由各種無窮無盡的「臨時措施」拼湊起來的房屋中，問題從來得不到有效的解決，甚至有些體弱者被建築內充斥的霉菌折磨，久病難愈。市議員利華娜(Carlina Rivera)說，房屋局損失的這5000萬元本可以用來修繕政府樓漏水的屋頂、無火的爐頭、冬冷夏熱的冷暖氣以及關不住的門，「每一塊錢都至關重要」。

參加發布會的民選官員還有州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、市議員馬泰(Christopher Marte)。國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)、眾院少數黨領袖傑弗里斯(Hakeem Jeffries)，以及來自紐約的國會眾議員孟昭文、維樂貴絲(Nydia Velázquez)、歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)等都參與了公開信的連署。高德曼表示，聯邦層面的談判並不容易，因為會面臨保守派的強力阻擊，因此來自紐約的各位更需團結。

國會眾議員高德曼攜紐約地方多位民代及租戶聯盟代表召開記者會，呼籲允許包括紐約市房...
國會眾議員高德曼攜紐約地方多位民代及租戶聯盟代表召開記者會，呼籲允許包括紐約市房屋局全額保留他們在與水電公司議價中所節省出來的水電氣費用。(記者和釗宇╱攝影)

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