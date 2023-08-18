房屋局議價折扣 民代爭取全額保留

紐約市房屋局(NYCHA)擁有超過16萬套廉租公寓，但由於資金短缺，政府樓長期面臨設施老化、維修不到位甚至存有安全隱患的問題。(記者和釗宇╱攝影)

國會眾議員 高德曼(Dan Goldman)17日與國會參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)一起，率領紐約市 國會代表團的11名成員共同致信聯邦住房和城市發展部(Department of Housing and Urban Development, 簡稱HUD)，敦促他們遵守聯邦法律，允許包括紐約市房屋局(NYCHA)在內的公共住房管理機構，全額保留他們在與水電公司議價中所節省出來的水電氣費用。

17日上午，高德曼在曼哈頓下東城(Lower East Side)的羅格斯政府樓 社區中心(Rutgers Houses Community Center)舉行記者會，曼哈頓下城的多位民代以及紐約多個政府樓社區租客聯盟代表到場，表達對其在聯邦層面為社區爭取權益的支持。

高德曼指出，紐約市房屋局通過與公共事業公司積極協商議價，每年能夠得到近億元的折扣，然而HUD的規定則只允許他們保留一半金額，使紐約市府每年損失5000萬元本應用於改善政府樓設施與維修的資金。公開信提到，1998年通過的聯邦「優質住房與工作責任法案」(Quality Housing and Work Responsibility Act)明確規定，公共住房管理機構應從此類折扣中獲得全部優惠所得，HUD的內部規定與此法律相衝突。

下東城拉瓜地亞政府樓租客聯盟主席查韋斯(Danette Chavis)說，政府樓的居民住在由各種無窮無盡的「臨時措施」拼湊起來的房屋中，問題從來得不到有效的解決，甚至有些體弱者被建築內充斥的霉菌折磨，久病難愈。市議員利華娜(Carlina Rivera)說，房屋局損失的這5000萬元本可以用來修繕政府樓漏水的屋頂、無火的爐頭、冬冷夏熱的冷暖氣以及關不住的門，「每一塊錢都至關重要」。