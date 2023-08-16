地鐵M、F線將改線 沿途設免費接駁

地鐵M線將從8月30日至9月5日期間全線停運。(記者和釗宇／攝影）

大都會 運輸署(MTA )發布最新通知，從8月底開始，地鐵M線和F線的運營將會因線路改造施工而發生較大變化。其中，M線將從8月30日(周三)至9月5日(周二)全線停運；F線將從8月28日(周一)起改線，不再經過羅斯福島等四站，改線時間預計持續至2024年第一季度。運營更改期間，將為沿途車站乘客提供免費代行巴士或接駁列車。

M線列車將從8月30日晚9時45分起全線停止運行，直到9月5日凌晨5時恢復。MTA介紹，本次停運施工期間，將拆除和更換M線南段起點站Middle Village-Metropolitan Av至Myrtle Av站間所有道岔，並進行軌道維護。

停運期間，M線獨門運行路段Middle Village-Metropolitan Av站至Myrtle Av站之間的每個車站都將會有免費的M90代行巴士停靠，乘客可在Myrtle Av站換乘J或Z線，或在Myrtle-Wyckoff Avs站換乘L線前往曼哈頓方向。M線其他段落的乘客可選擇J、F和R線替代。

從8月28日起直至明年第一季，地鐵F線從洛克菲勒中心(47-50 Sts-Rockefeller Center)站至傑克森高地-羅斯福大道(Jackson Hts-Roosevelt Av)站之間，將改行E線。57街、萊辛頓大道-63街(Lexington Av/63 St)、羅斯福島(Roosevelt Island)和21街-皇后大橋(21 St-Queensbridge)四個車站將沒有F線列車停靠。

改線期間，每日白天和晚間，每20分鐘將有特殊接駁列車往返行駛於萊辛頓大道至21街站之間，沿途乘客可在萊辛頓大道站換乘Q線，或在21街站乘坐Q94免費代行巴士前往皇后廣場地鐵站 (Queens Plaza)，接駁E、F、R線。接駁列車夜間停運，屆時Q94巴士將延長路線至羅斯福島，為島上居民提供替代服務。