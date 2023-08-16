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大都會職棒焰火之夜 百名華童獻唱

記者劉梓祁／紐約報導
百名華童花旗球場獻唱國歌。(主辦方提供)
百名華童花旗球場獻唱國歌。(主辦方提供)

為慶祝法拉盛建鎮378周年，法拉盛發展中心於日前在皇后區花旗球場(Citi Field)舉辦「大都會職業棒球焰火之夜」，並在活動開始前帶領百名華裔學童身著法拉盛建鎮紀念服裝獻唱國歌；同日，由國務院教育部門支持的「跨文化實習計畫」(CCIP)作為共同參與單位，亦舉行了暑期結業慶祝活動。

大都會職業棒球焰火之夜主辦方、法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴表示，法拉盛1645年10月10日建鎮是值得大家銘記的重要日子，因此中心組織了來自三所藝術學校的100名8至11歲的華裔兒童在職棒賽前合唱國歌，以讓更多人了解法拉盛及其歷史，和背後發展的多年付出。此外，中心還為多人頒發社區服務獎，旨在表彰其重要貢獻，獲獎者有魏碧洲等人。

同時，花旗球場還在球賽開始前將「精神獎」(Spirit Award)頒發給跨文化實習計畫創辦人及負責人暨楚琛(Elizabeth Kay)，以表彰她在促進本土和亞洲文化交流上扮演的重要角色，以及對多個社區所付出的努力。活動期間，逾50名來自亞太地區的實習生和幫扶機構齊聚，共同欣賞棒球比賽和煙火表演。

暨楚琛表示，在經歷三年疫情帶來的間斷後，實習計畫得以重新啟動，繼續吸引了亞洲各地的學生參加。據了解，本次暑期實習崗位包括國會議員孟昭文(Grace Meng)辦公室、州眾議員李榮恩(Grace Lee)辦公室、州眾議員金兌錫(Ron Kim)辦公室以及法拉盛基督教青年會等，促進了文化交流和職業發展。此計畫由國務院交流訪問者計畫(Exchange Visitor Program J-1Intern)官方指定贊助機構主辦，在夏季和冬季均有舉行。

跨文化實習計畫暑期結業慶祝活動合影。(主辦方提供)
跨文化實習計畫暑期結業慶祝活動合影。(主辦方提供)

法拉盛 實習計畫 國務院

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