減少危險車輛計畫試點 成效不佳

數據顯示，紐約市減少危險車輛計畫收效甚微，試點將於10月結束。(路透)

市政府實施的危險車輛減少計畫(Dangerous Vehicle Abatement Program)試點將於今年10月到期，該計畫強制所有危險駕駛者接受交通安全課程，違者將被扣押車輛；但根據市府數據，該計畫執行效果不佳，三年來僅扣押了16輛車。

危險車輛減少計畫要求，12個月內在市內闖紅燈被開罰單超過5次，或在校區超速15次的車主，將參加由市交通局舉辦的駕駛安全課程，未完成這兩小時課程的駕駛可被下令扣押車輛。

然而，財政局的數據顯示，該市僅根據該計畫扣押了16輛車。儘管紐約市 根據該法給166輛車簽發了「扣押令」，但這些「扣押令」都被認為是不可執行的。車輛無法扣押的原因包括車牌已上交、已拍賣或當局無法找到。

市主計長蘭德(Brad Lander)表示，這個計畫非常令人失望。他說，市政府似乎只實施了一項非常微不足道的計畫，一項基本毫無用處的計畫。

當前市長白思豪 (Bill de Blasio)2020年將該計畫簽署為法律時，市府估計有多達6000輛車符合該計畫，但到目前為止，僅有1200名車主參加了安全課程。

該計畫將於10月31日到期，而負責該計畫的交通局也無法在8月1日最後期限前發布一份評估其有效性的報告。這使市議會幾乎沒有時間對這個項目進行更新；交通局發言人布魯諾(Mona Bruno)表示，交通局正努力完成該計畫評估報告的最後部分，並將盡快發布。

危險車輛減少計畫從一開始就存在問題。2021年底，也就是前市長白思豪將該計畫簽署為法律一年多之後，市府才終於開始聯繫需要強制上課的危險駕駛者。當時，一輛車在布碌崙 (布魯克林)衝上的人行道，導致嬰兒車內一名3個月大的嬰兒死亡，但這駕駛員卻沒有被要求進入安全課程學習。這對父母為此將市政府告上了法庭，目前訴訟仍在進行中。