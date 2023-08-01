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市教育政策小組 華裔何黎明加入

記者張心／紐約報導
華裔何黎明(右)加入市教育政策小組。(取自何黎明臉書)
華裔何黎明(右)加入市教育政策小組。(取自何黎明臉書)

市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布兩名新成員加入市教育政策小組(Panel for Educational Policy)，繼前第26學區委員會主席鄧炳強(Alan Ong)、陳莉莉(Lilly Chan)之後，何黎明(Alice Leeming Ho)成為第三名加入該組織的華裔。

何黎明畢業於奧斯汀德州大學(The University of Texas at Austin)數學系，曾在全球最大的兒童圖書出版商、發行商、課程服務提供商Scholastic Corporation工作17年，從而對於兒童教育中的成長型思維培養，擁有深刻的了解和認識；她是一家電腦科技資訊公司創始人，為媒體、金融服務、能源領域提供網絡、電商、軟件開發等諮詢服務。

在日前舉行的市教育政策小組例會上，市教育總監班克斯(David Banks)對全體小組成員表示感謝，他說，當家長、社區和教師各自發揮所長，通力合作重新構想學校未來時，學生就能取得更好的成績。「我期待著與新的成員進行合作，以滿足我們學生的需求，並不斷改善全市教育成果。」

市主計長蘭德(Brad Lander)也出席當晚的會議，他強調加強「社會情感教育」(Social & Emotional Education)，通過持續投資不斷推動教育變革，塑造更多未來世界的新一代領導者。他也指出，困擾公校的預算問題，也從去年夏天的「充滿艱難」變為今年的「充滿希望」，「我相信到了秋天開學，我們又將為學生們帶來全新的公校面貌，幫助他們毫無負擔的健康成長。」

教育總監 公校 亞當斯

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