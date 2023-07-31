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垃圾收集新規上路4個月 罰單翻倍 華埠較多

都會組／紐約報導
垃圾堆放新規開罰三個月，罰單數量劇增。(記者許君達／攝影)
垃圾堆放新規開罰三個月，罰單數量劇增。(記者許君達／攝影)

紐約市垃圾收集時間延後的新規生效四個月以來，違規罰單激增，從5月初開罰至今，市清潔局在全市範圍內已開出了近3萬張罰單，是去年同期的兩倍多，人口密度較高的華埠收到罰單較多。同時，新規生效以來，有關老鼠的投訴數量大幅減少。

旨在遏制鼠患的垃圾堆放新規於今年4月1日生效，民眾如有不超過55加侖且帶有安全蓋的垃圾桶，可在晚6時以後將垃圾綁在路邊等待收集，而使用黑色塑膠袋裝的垃圾，則必須在晚8時以後才能拿到街上；商家若使用有蓋垃圾桶，可在打烊前一小時將垃圾桶放在路邊，若用垃圾袋，則同樣需要在晚8時以後堆放。

罰款從5月1日開始執行；根據市府的數據，執法的重點集中在市內人口密度最高的地區，其中在曼哈頓華埠、下東城和東村(East Village)開出的罰單最多。此外，曼哈頓的上西區、上東區、地獄廚房(Hell’s Kitchen)、雀兒喜(Chelsea)、哈林(Harlem)，以及布碌崙(布魯克林)的威廉斯堡(Williamsburg)、貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)和布什維克(Bushwick)也是違規重災區。

在新規開罰後的三個月內開出的2萬8337張罰單中，有7510張開給曼哈頓的居民和業者，此外，布朗士收到6148張、皇后區收到5826張。相比之下，去年同期全市範圍內開出的與垃圾違規有關的罰單金1萬2592張，不及今年的一半。市清潔局發言人古德曼(Joshua Goodman)表示，這些罰單的罰款總額可能達到140萬元。有物業公司業者則表示，清潔部門專注於罰款工作，而非如何幫助市民解決問題。

同時，市清潔局發言人格拉尼亞尼(Vincent Gragnani)透露，今年5月，311熱線接到的老鼠相關投訴減少了15%，6月則減少了超過20%，「證明我們所做的一切是有效的。」針對鼠患問題，市府還將從8月1日開始要求所有餐飲企業使用有蓋的垃圾桶。

曼哈頓 華埠 布朗士

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