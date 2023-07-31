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李凱健對壘紀思庭 互批對手政綱

記者顏潔恩／紐約報導
李凱健(右)抨擊紀思庭一路以來的投票紀錄對紐約市發展不利。(記者顏潔恩 / 攝影)
李凱健(右)抨擊紀思庭一路以來的投票紀錄對紐約市發展不利。(記者顏潔恩 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)第47選區共和黨市議員李凱健(Ari Kagan)將在12月普選對壘民主黨的紀思庭(Justin Brannan)，他日前在班森賀舉辦記者會，抨擊紀思庭一路以來在市議會中的投票紀錄，稱紀思庭的政綱對紐約市公共安全、教育、小商業發展以及稅收方面帶來打擊。

李凱健指出，紀思庭2020年同意削減市警局10億元預算，還投訴砍得不夠多，此舉造成現在警員數量的減少，相比2019年少了3000人、僅剩3萬3000人，同時也支持限制警員執法動作的「隔膜法」(Diaphragm Law)；而備受爭議的雷克島監獄(Rikers Island)囚犯釋放計畫，他不滿紀思庭協助成立「公民委員會」(Civilian Committee)，協助該工作進行。

教育方面，他指紀思庭一再背書支持前市長白思豪(Bill de Blasio)，其教育方針和理念常和華人背道而馳；不僅如此，紀思庭還接受了強烈反對特許學校的教師聯合工會(United Federation of Teachers)的背書，本身也從未公開表態支持資優班(G&T)項目、保留特殊高中入學考試(SHSAT)、特許學校等。

李凱健繼續抨擊道，紀思庭常年來投票支持了許多針對小商業的新稅收、和不公平的法規，而他今年便多次投票要撥款給非營利機構VOCAL-NY，其領袖威爾(Douglas Powell)曾在聽證會上用「垃圾」等侮辱性字眼攻擊亞裔群體，紀思庭對此從未為亞裔發聲。

李凱健目前已獲亞潮萌的背書，創會主席朱雅婷表示，他在初選中獲得75%選票，足以證明是擔任第47選區市議員的不二人選，過去也和華人並肩作戰，致力擴大資優班、保留SHSAT，「當有一名信念如此契合的候選人時，我們一定為他挺身而出」。

面對以上指控，紀思庭在聲明中稱李凱健為「共和黨川普」，因怕輸而不擇其言；他反駁道，自己在最新的預算案中協議出為市警局增加3億2000萬元經費、為受到仇恨犯罪影響的亞裔群體增加500萬元撥款、並提高警員、消防員和教職員的薪資，李凱健卻是投下反對票的唯一共和黨議員。

李凱健抨擊紀思庭一路以來的投票紀錄對紐約市發展不利。(記者顏潔恩／攝影)
李凱健抨擊紀思庭一路以來的投票紀錄對紐約市發展不利。(記者顏潔恩／攝影)

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