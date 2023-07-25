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資助低收市民圓高薪夢 華裔機構培訓就業

記者張心／紐約報導
華裔許居逵(右)於2012年創立非營利組織Pursuit，專門為低收入卻懷有夢想的紐約市民提供獎學金，幫助他們入職科技企業。(取自Pursuit推特)
華裔許居逵(右)於2012年創立非營利組織Pursuit，專門為低收入卻懷有夢想的紐約市民提供獎學金，幫助他們入職科技企業。(取自Pursuit推特)

華裔許居逵(Jukay Hsu)於2012年創立非營利組織Pursuit，專門為低收入卻懷有夢想的紐約市民提供獎學金，進而進行高薪技能培訓，幫助他們考入頂級銀行、科技公司等，實現職位、薪資、階級的大跨越。

「我想傳遞的理念是，你過去做什麼不重要，重要的是你能做什麼。」許居逵表示，紐約科技公司需要大量本土人才，但大學學歷成了很多紐約人謀生的障礙，根據美國人口普查局(U.S. Census Bureau)最新數據顯示，約有60%的紐約人沒有大學四年制文憑。「所以我們想解決大學文憑造成的就業壁壘。」

於是，在皇后區長大、就讀史岱文森高中(Stuyvesant High School)、畢業於哈佛大學經濟學系的許居逵，想到創立非營利組織，發現並培訓有潛力的紐約人，提供四年的獎學金項目使他們能夠學習高新技術，從而考入科技和金融企業，再按一定比例回饋Pursuit，維繫更多的人能夠參與學習。

11年來，Pursuit的學員們進入Pinterest、Kickstarter、領英(LinkedIn)、花旗銀行(Citibank)、摩根大通(JPMorgan Chase)等頂級機構，從之前的平均年薪1萬8000元，躍升為8萬5000元以上。

「該計畫對我的影響很大，我能以一種更積極的方式去生活。」來自布碌崙(布魯克林)的學員Giovanni Luna回憶，參與Pursuit之前，自己每日打兩份工，上午做大樓迎賓，下午在百思買(Best Buy)做店員，一年最多賺4萬元，因為大學學費太貴而不得不退學，「我覺得生活沒有任何意義，我很希望改變自己的生活。朋友推薦我參加Pursuit，我的生活因而發生了改變。」

11年來Pursuit的學員們考入了金融、科技等頂級機構，從之前的平均年薪1萬8...
11年來Pursuit的學員們考入了金融、科技等頂級機構，從之前的平均年薪1萬8000元，躍升為8萬5000元以上。(取自Pursuit推特)

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