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藝術家徐一坤創作 反思亞裔女性身分

記者許君達╱紐約報導
徐一坤的作品，體現一種對於「亞裔」及「女性」身分的內觀和思索。(456藝廊提供)
徐一坤的作品，體現一種對於「亞裔」及「女性」身分的內觀和思索。(456藝廊提供)

華裔藝術家徐一坤將於即日起至8月4日(周五)，在美華藝術協會舉辦個展「蛻變」。展覽包括九幅油畫作品，按照創作時間和主題可分為三個系列，全部以女性為詮釋對象，通過讓人產生性別聯想的肢體動作、服裝以及解構化的器官等形象，體現一種對於「亞裔」及「女性」身分的內觀和思索。

徐一坤生於成都，初中時赴美上學，本科畢業於羅德島藝術學院雕塑專業，現就讀於麻州藝術學院平面藝術專業。她帶來的其中一組畫作創作於本科時代，描繪了一名女性身著帶有性感意味的貼身衣物、但人物的姿態反映著一種強烈的焦灼與不自然感，該系列作品名為「我需要你的愛」。

徐一坤介紹，該作品呈現對於自身成長經歷的表達：剛來美國時，年齡小、英語也不好，與周圍的人物和環境難於融入，也不喜歡那些「美國式」的社交方式，「永遠感覺自己像個局外人，然而又很需要一種歸屬感，渴望一種人與人之間的親密關係。」

「我覺得我一直想討好身邊的人」，在作品的語境中，畫中人物選擇用性吸引力尋求觀者的親近感，徐一坤表示，作品是她的真實寫照。這種「性討好」體現著亞裔女性在以白人男性為支配的美國「主流世界」中的角色和心態：時常處於被動地位，作為物化的對象、慾望的客體而被審視甚至把玩。

徐一坤說，這種氛圍像一道「天網」，亞裔女性很難從它的籠罩中跳脫出來。然而，「你愈是意識到這一點，就愈會感到不舒服。」這種反思恰巧與當下社會中的「MeToo」運動風潮相互呼應。徐一坤坦言，創作這組作品時其實沒有想那麼多，不過回過頭來看，確有相通之處：我們都在展現脆弱的一面，以此方式去向那個物化自己的環境「說不」。

本次展覽，徐一坤還帶來最新創作的一組作品，用大幅畫面誇張地呈現女性獨有器官的特寫，像廣角鏡頭一樣極度突出器官本身，使其產生一種變異、並且反過來注視觀看者的視覺效果。她希望透過這樣的解構方式，觀察觀眾是否還會產生性聯想，探究女性被性慾望所物化的客體到底是什麼。

展覽免費參觀，開放時間即日起至8月4日之間，每周一、三、五下午1時至5時，地址在百老匯456號3層，諮詢或預約可致電(212)431-9740。

徐一坤用畫面語言反思自身的成長經歷與身為亞裔女性的身分。(記者許君達╱攝影)
徐一坤用畫面語言反思自身的成長經歷與身為亞裔女性的身分。(記者許君達╱攝影)

亞裔 雕塑 麻州

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