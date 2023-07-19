紡織台廠紐約參展 凸顯研發成果

賈維茨中心舉辦北美規模最大的紡織及成衣行業展會，台灣廠商積極參與拓展美國市場。(記者許君達／攝影)

曼哈頓 中城賈維茨中心(Javits Center)從18日至今(19)日，舉辦「美國紐約功能性紡織品展」(Functional Fabric Fair New York，FFF NY)以及「紐約成衣布料及輔料展覽會」(Texworld New York)，兩場展會分別有19家和23家台灣廠商參與。紡織與服裝行業的全球競爭十分激烈，參展的台灣廠商普遍表示，只有堅持環保和技術兩方面的領先優勢，才有可能在市場的廝殺中突出重圍。

為協助台灣業者開拓美國市場，經濟部國際貿易局補助台灣針織工業同業公會、台灣區 絲綢印染整理工業同業公會、台灣區織布工業同業公會、台灣毛衣編織工業同業公會等組織業者團隊前來紐約參展。

台灣紡織業拓展會市場開發處專員劉元著介紹，台灣紡織行業的傳統優勢在於品質的穩定性與周到的服務，不過近年來，中國大陸業者在品控、技術與服務方面都有了大幅進步，與價格低廉的東南亞 業者一道，對台灣紡織與製衣行業形成了很大的競爭壓力。台灣既無豐富的棉花資源、勞動力成本也不低廉，因此只有在功能性服裝面料的科技開發以及高標準環保認證方面還能夠保持優勢。

參展的「興采實業」整合行銷設計中心副總經理王許丞介紹，公司主打產品為各種高科技功能性運動服裝的成衣以及面料。他表示，紡織行業不像IT業那樣有高強度的技術壁壘，同業之間互相「學習」的難度很低，通常一種新技術研發出來不出三年，就會被其他廠商學會，因此只能不斷研發以保持競爭力常新。「台灣廠商的宿命，就是必須一直研發，沒法停下來喘息。」