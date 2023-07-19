我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮

金山撥400萬支持小企業租店 最高可獲2.5萬首期租金

紡織台廠紐約參展 凸顯研發成果

記者許君達／紐約報導
賈維茨中心舉辦北美規模最大的紡織及成衣行業展會，台灣廠商積極參與拓展美國市場。(記者許君達／攝影)
賈維茨中心舉辦北美規模最大的紡織及成衣行業展會，台灣廠商積極參與拓展美國市場。(記者許君達／攝影)

曼哈頓中城賈維茨中心(Javits Center)從18日至今(19)日，舉辦「美國紐約功能性紡織品展」(Functional Fabric Fair New York，FFF NY)以及「紐約成衣布料及輔料展覽會」(Texworld New York)，兩場展會分別有19家和23家台灣廠商參與。紡織與服裝行業的全球競爭十分激烈，參展的台灣廠商普遍表示，只有堅持環保和技術兩方面的領先優勢，才有可能在市場的廝殺中突出重圍。

為協助台灣業者開拓美國市場，經濟部國際貿易局補助台灣針織工業同業公會、台灣區絲綢印染整理工業同業公會、台灣區織布工業同業公會、台灣毛衣編織工業同業公會等組織業者團隊前來紐約參展。

台灣紡織業拓展會市場開發處專員劉元著介紹，台灣紡織行業的傳統優勢在於品質的穩定性與周到的服務，不過近年來，中國大陸業者在品控、技術與服務方面都有了大幅進步，與價格低廉的東南亞業者一道，對台灣紡織與製衣行業形成了很大的競爭壓力。台灣既無豐富的棉花資源、勞動力成本也不低廉，因此只有在功能性服裝面料的科技開發以及高標準環保認證方面還能夠保持優勢。

參展的「興采實業」整合行銷設計中心副總經理王許丞介紹，公司主打產品為各種高科技功能性運動服裝的成衣以及面料。他表示，紡織行業不像IT業那樣有高強度的技術壁壘，同業之間互相「學習」的難度很低，通常一種新技術研發出來不出三年，就會被其他廠商學會，因此只能不斷研發以保持競爭力常新。「台灣廠商的宿命，就是必須一直研發，沒法停下來喘息。」

隨著永續發展的議題不斷深入人心，紡織行業也愈發強調「環保」的重要性，幾乎每家廠商都會把「布料回收再利用」或「廢棄物提取纖維」等賣點突出展示。不過，「大宇紡織」的業務部副理李應源也表示，美國的客戶對於「環保」理念的重視程度並不如歐洲業者高，環保布料的成本更高，對於價格敏感型的客商來說吸引力有限。所以，台灣業者的「環保」優勢有時更多只能依賴歐盟法律中更加嚴苛的環境標準、甚至是一種「價值觀消費」，在美國市場的開拓還有很大的努力空間。

前來參展的台灣業者。(記者許君達／攝影)
前來參展的台灣業者。(記者許君達／攝影)
賈維茨中心舉辦北美規模最大的紡織及成衣行業展會，台灣廠商積極參與拓展美國市場。(...
賈維茨中心舉辦北美規模最大的紡織及成衣行業展會，台灣廠商積極參與拓展美國市場。(記者許君達／攝影)

灣區 東南亞 曼哈頓

上一則

8社區齊反對 皇后區1庇護帳篷遭擱置

下一則

布朗斯丁公布母親節詩歌得主

延伸閱讀

世界OnAir／他拍2天掙1萬 攝影師紐約闖蕩甘苦談

世界OnAir／他拍2天掙1萬 攝影師紐約闖蕩甘苦談
178年來首位西語裔 卡班就任紐約市警總局長

178年來首位西語裔 卡班就任紐約市警總局長
法拉盛華男無端挨重拳 耳膜出血還被嘲笑

法拉盛華男無端挨重拳 耳膜出血還被嘲笑
MTA將試點5免費公車線路 增地鐵服務

MTA將試點5免費公車線路 增地鐵服務

熱門新聞

法拉盛多家快遞店在最近關閉，顧客花錢寄件包裹卻下落不明。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

2023-07-14 07:53
發生槍擊案，警察和急救人員就地救治背部中彈的15歲傷者。(本報檔案照)

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

2023-07-18 17:07
位於紐約皇后區接近法拉盛的一間藥房，涉嫌向白卡持有者支付現金回扣，業主及經理二人被控醫療欺詐等罪。(擷自Google Maps)

現金回扣誘白卡者拿高價藥 紐約1藥房涉騙醫保300萬元

2023-07-11 14:14
陳偉儀接獲自稱市警詐騙電話，核實後發現就連官方號碼也遭冒用。(本報檔案照)

騙徒冒用紐約市警電話 遭華女識破

2023-07-14 07:09
法拉盛華人甜品店連續遭到破壞。(李啟基提供)

潑紅漆、砸玻璃…法拉盛華人甜品店連遭破壞

2023-07-12 07:11
布碌崙8大道發生致命槍擊案，一名西語裔男子被殺，開槍者疑為華男。(視頻截圖)

紐約布碌崙8大道發生槍擊案 疑毒品交易黑吃黑引起

2023-07-12 15:55

超人氣

更多 >
專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚

專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚
華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃
越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開
世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一
下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了

下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了