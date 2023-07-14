經文處辦研討會 討論永續發展城市

駐紐約台北經文處13日舉辦「利用智慧科技與永續發展提升發展中城市之宜居性」研討會。(記者許君達／攝影)

為響應聯合國 永續發展高階政治論壇(HLPF)，駐紐約台北經濟文化辦事處13日舉辦研討會，邀請友邦及相關領域專家，就永續發展城市與社區議題進行討論。

當天的研討會主題為「利用智慧科技與永續發展提升發展中城市之宜居性」，經文處處長李光章表示，目前全球永續發展推動遠不及目標，根據聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)，僅有12%的永續發展項目尚在健康運轉，50%的項目執行不力，還有超過30%的項目難以為繼。台灣在其中有亮眼的成績。

永續發展並非只有環境，當晚主持研討會的哥倫比亞大學 永續發展中心執行主任Yanis Ben Amor提到，「如果在街上問20個人，『什麼是永續發展』，會得到20個不同的答案。而這些答案都是正確的。」

聖克里斯多福及尼維斯常駐聯合國代表Nerys Dockery，分享首都Basseterre的都市計畫案例，說明永續發展所包含的多個面向，包括防治自然災害、提供安全保障以及確保社區繁榮等。

李光章說，台灣在LED節能路燈、智能停車、電動公車、廢物處理以及生物能源再利用等方面，都有卓越進展，並願意與全世界分享經驗。

國合會副秘書長史立軍則指出，國合會協助夥伴國設計援助計畫，解決糧食安全、氣候韌性與調適、交通、健康、廢棄物管理等常見的城市發展問題。

參加論壇的還包括美國國際開發署 (USAID)代理副助理署長Laura Pavlovic、歐洲復興開發銀行處長Susan Goeransson及史汀生中心環境安全計畫主任Sally Yozell等。