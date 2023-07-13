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偶劇團「紙要和你在一起」8/13法拉盛首演

記者鄭怡嫣╱紐約報導
台灣偶偶偶劇團獲獎劇「紙要和你在一起」將在法拉盛進行美國首演。(法拉盛市政廳提供)
台灣偶偶偶劇團獲獎劇「紙要和你在一起」將在法拉盛進行美國首演。(法拉盛市政廳提供)

台灣偶偶偶劇團(Puppet Beings Theatre)獲獎劇目「紙要和你在一起」(Paper Play)的美國首演，訂於8月13日(周日)在皇后區法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)上演，運用簡單的紙張，或捲、或折、或彎，演出充滿想像力及創意的故事。

「紙要和你在一起」首創以單一媒介「紙張」創作，推動「物品劇場」的概念，所有戲偶、道具皆用紙張創作演出，在未經任何「加工」的情況下，透過演員的操作扮演，賦予紙張成為各種角色，以帶給觀眾不同的觀賞視野。

此次該劇目的美國首演，將在法拉盛進行，呈現「老人與小皮球」以及「紙要和你在一起」兩個橋段。表演開始前還專設工作坊，使各年齡階段的參與者，都將有機會使用各種形狀的紙張，創作出屬於他們自己的迷你表演。

「老人與小皮球」藉由一顆小皮球，拉近小孩與老人之間的距離，凸顯關懷的老人議題，情感的交流透過偶戲的細微動作以及燈光、音樂的催化，令人分外感動。

「紙要和你在一起」則根據紙的易塑特性，透過裁切、摺疊、捲曲、拼貼與組合，將紙與遊戲以及表演相結合，紙張變成帆船、螃蟹、章魚、狐狸、白鷺鷥、貓頭鷹、雙頭蛇等各種有趣的角色，創造出相當具有創意的演出，使觀眾經歷一場想像與創意的冒險旅程。

活動將在8月13日於北方大道137-35號法拉盛市政廳舉辦，下午1時為工作坊，2時15分起開始上演劇目，更多詳情，請參考https://urlis.net/ov9qvzrp。

法拉盛 皇后區 劇場

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