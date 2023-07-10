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女地鐵站遭襲臀 布碌崙警通緝1男

記者胡聲橋／紐約報導
市警66分局通緝一名地鐵站台強行觸摸女子的變態者。(警方提供)
市警66分局通緝一名地鐵站台強行觸摸女子的變態者。(警方提供)

轄區包括布碌崙(布魯克林)8大道的市警66分局/捷運30區轄區內日前發生一起強行觸摸(Forcible Touching)案件，一名男嫌在地鐵站內抓了一名25歲女子的臀部後逃離現場。警方呼籲目擊者和知道嫌犯下落者及時與警方聯繫，從而早日將其捉拿歸案。

警方稱，該案發生於8日中午12時47分，案發地點為布碌崙弗萊布許(Flatbush)F線地鐵教堂大道(Church Avenue)地鐵站內。當時一名25歲的女受害者正站在曼哈頓方向列車的站台上。這時，一位男子從後面接近受害者，強行抓受害者的臀部。這名男性嫌疑人隨後匆匆離開地鐵站，逃往不明地點。

警方從教堂大道地鐵站獲取了這名男嫌的監控錄像後將其照片公之於眾。警方形容嫌犯為男性，黑色短髮，身高5呎4吋，體重約150磅。他最後出現時身穿藍色T恤、牛仔褲和運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 布碌崙 手機

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