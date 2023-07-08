大紐約區華人教育基金會 頒發獎學金

2023年頒獎典禮出席校友、基金會理事和官員，黃敏儀(左四起)、李德怡、張宗智、歐懿紅。(記者高雲兒╱攝影)

第18屆大紐約區華人教育 基金會獎學金頒獎典禮，7日晚在皇后區法拉盛 喜來登大飯店舉行，18名優秀華裔學子獲頒獎學金；會長李德怡感謝世界日報每年捐贈款項給基金會，和協助舉辦典禮。

大紐約區華人教育基金會會長、世報執行董事李德怡說，不少獎學金得主都是第二代移民，甚至是家中首位大學生，「我知道你們的生活中一定充滿起起落落，但請記得這裡所有給予你們的支持」。

她表示，華人教育基金會不僅是對學生的成績給予認同，同時也讓他們在亞裔和華裔身分上加強認同；她希望這筆獎學金在為學子提供經濟支持的同時，也能夠鼓勵他們追逐夢想，回饋社區。

世界日報紐約社社長張宗智恭喜獎學金得主，並介紹大紐約區華人教育基金會獎學金創立自2005年，和今年獲得獎學金的得主年齡相當。

他表示，18年來已有無數學生獲得該獎學金，而這項獎學金有三層意義，第一是每年都有優秀華生接捧得獎，象徵著華人重視教育的「傳承」；第二，他感謝李德怡對這項獎學金的投入與用心，獲得各企業與個人的「認同」；第三是獲獎學生即將於下半年入讀大學，期盼他們繼續保持「卓越」，成為對社會有益的一份子。

市第20選區市議員黃敏儀恭喜獲獎學生，並感謝李德怡為獎學金所付出的心力。她自述生長於法拉盛，經過努力入讀哥倫比亞大學法學院，畢業後仍然回歸法拉盛，服務亞裔社區，「我給你們最好的建議是，無論你們去了哪裡，請記得經常回到這個社區，幫助需要幫助的人，因為社區需要你們」。

獲獎的18名學生都已被美國各個大學錄取，包括哈佛、耶魯、布朗、麻省理工等。2014年的大紐約華人獎學金得主陸心頔(Cindy Lu)現身現場祝賀，還表演兩首鋼琴曲，校友董事潘家宙(Chia Pan)為其頒發文藝復興獎(Renaissance Award)。