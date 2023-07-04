市議員紀思庭為警察和受仇恨犯罪影響社區爭取到更多資金

紀思庭表示，他已爭取為警察和受仇恨犯罪影響社區爭取到更多資金。(取自紀思庭臉書)

南布碌崙(布魯克林)市議員紀思庭(Justin Brannan)3日宣布，上周通過的2024財年預算將為紐約市 警總局提供3億2000萬元的新增資金，其中的700萬元將用於全市的新警車和警察 設備的必要升級。紀思庭表示，他還爭取到了500萬元的額外資金，用於支持受仇恨犯罪 影響的亞太裔社區。

身為紐約市議會財政委員會主席的紀思庭說，「這裡沒有容忍仇恨的空間，我們必須身體力行」。他解釋說，這就是財政委員會為什麼承諾追加500萬元，幫助支持那些被亞裔仇恨犯罪視為目標的亞太裔社區。

紀思庭說，紐約市警總局的亞裔仇恨犯罪工作組是打擊本市針對亞太裔仇恨和仇外心理的合作伙伴。警察和社區必須擁有他們所需的資金和工具，才能保持彼此的安全，對仇恨犯罪給與迎頭痛擊，並進一步制止這種仇恨。紀思庭表示，「我們將團結一致，永不退縮」。

「公共安全將永遠是我的首要任務」，紀思庭說，「沒有什麼比一個安全的社區更重要，因為一個安全的社區是其他一切的基礎」。他表示，必須確保當地警察有所需的人力物力來保證社區的安全，他會繼續與警察局保持密切的合作關係。

民主黨人紀思庭目前是43區現任市議員，共和黨人李凱健(Ari Kagan)目前是47區市議員，他們將爭奪新畫出的第47區市議員的位置。紀思庭在6月的民主黨初選中沒有遇到對手；李凱健在共和黨初選中輕易勝出。兩人將在11月的普選中一決高下。