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法拉盛街坊節人氣旺 民眾盼更多種類

記者高雲兒／紐約報導
法拉盛「街坊節」2日在凱辛納大道交緬街處登場。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛「街坊節」2日在凱辛納大道交緬街處登場。(記者高雲兒／攝影)

炎炎夏日的長周末第二天，人們出行熱情不减，尤其是在有著百個攤位的法拉盛「街坊節」，無論是買飾品還是品嚐美食，眾人都不亦樂乎，称小長假能夠在周邊玩耍很方便，但也期盼能增加更多類型攤位。

2日下午1時左右，凱辛納大道(Kissena Blvd)和緬街路口處開始了「街坊節」的喧囂；和母親帶著家中四個孩子一起前來的任女士說，她給孩子們買了解暑的果味刨冰，幾個孩子拿著勺子分享一碗冰沙，非常滿足。任女士称，她很喜歡參加各種市集活動，經常去曼哈頓甚至新州的類似活動，「但是我們華人這邊的活動就太少了，希望看到更多的市集活動」。

除了刨冰，小吃類的攤位普遍都很受歡迎。在友聯街經營小吃店的老闆澤澤此次也來擺攤，而且生意不錯，「土豆條和臭豆腐都很受歡迎」。說起擺攤的經歷，她說自己就是因為去年來參加了「街坊節」的活動才把店面開起來的，「感覺生意好就試試」。

現場的諸多飾品攤位，也常有不少民眾駐足。第一次來法拉盛售賣手工飾品的外族裔攤主Karima說生意尚可，「如果天氣更好，不是長周末的話，應該有更多人出來」。然而在她攤位光顧的林小姐稱，自己的出行計畫因為種種原因被迫取消，在小紅書刷到這個活動就特地從森林小丘過來看看，「假期出不去，過來看看熱鬧也好」。

在一旁吃著魷魚的陳先生說自己是看報紙才來的，「我每次街坊節都來，但是就是種類有點少」。任女士也有同感，「我們帶小孩來，就是想看點好吃好玩的」。

許多民眾稱小長假不外出遊玩，在家門口逛逛也好，
許多民眾稱小長假不外出遊玩，在家門口逛逛也好，
和母親帶著家中四個孩子一起前來的任女士，給孩子們買了解暑的果味刨冰。 (記者高雲...
和母親帶著家中四個孩子一起前來的任女士，給孩子們買了解暑的果味刨冰。 (記者高雲兒／攝影)
在友聯街經營飽藏小吃店的老闆澤澤此次也來擺攤，而且生意不錯。(記者高雲兒／攝影)
在友聯街經營飽藏小吃店的老闆澤澤此次也來擺攤，而且生意不錯。(記者高雲兒／攝影)
第一次來法拉盛售賣手工飾品的外族裔攤主Karima說生意尚可。(記者高雲兒／攝影...
第一次來法拉盛售賣手工飾品的外族裔攤主Karima說生意尚可。(記者高雲兒／攝影)

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