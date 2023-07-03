青少年迷地鐵衝浪 死傷不斷

14歲少年威丁森近日地鐵衝浪不幸摔倒，恐怕永久失去行走能力，現正接受治療。(GoFundMe/GoFundMe)

讓青少年沈迷的地鐵衝浪熱在暑期有增無減，最近皇后區 一12歲男孩因地鐵衝浪被捕四次，即使其中一次撞得頭破血流，卻仍然屢教不改，讓警方都備感無奈；而就在10天前，兩名布碌崙 (布魯克林)14歲青少年也在地鐵衝浪時摔進鐵軌，造成一死一傷，倖存者雖無生命危險，卻恐怕永久失去行走能力，父母還要為高昂的醫療費用發愁。

6月28日下午5時左右，警方在皇后大道33街地鐵站 ，發現一名12歲男孩在7號線上地鐵衝浪，當場將他逮捕。鑒於年齡尚小，警方只是給他做了一份報告，紀錄他威脅他人安全(Reckless Endangerment) ，並沒有正式指控。

後警方發現，該12歲男孩在今年已經四次因為「地鐵衝浪」的危險行為被捕，並在4月5日的衝浪中摔倒，當時他正在R線車上表演「特技」，當車輛駛入皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)站，他直接摔到鐵軌上，導致頭部和右膝受傷，背部還有瘀青，不過看起來他並沒有吸取教訓，仍然樂此不疲。

但是像他這麼幸運的男孩並不多。在6月29日，也就是12歲男孩被捕的第二天，同樣是下午5時30分左右，14歲的弗雷澤(Jevon Fraser)在皇后大道33街地鐵站的7號線地鐵上衝浪時摔倒。根據警方，弗雷澤後來在長島猶太醫院(Long Island Jewish Hospital)因嚴重的頭部創傷死亡。

在6月22日，兩名14歲男孩逃課進行地鐵衝浪時，不幸在布碌崙一地鐵站摔進鐵軌，一名男孩當場不治身亡，另一名男孩威丁森(Widinson Garcia)被送往柯恩兒童醫療中心(Cohen Children's Medical Center)，目前狀況穩定。

但其親人近日在接受媒體時表示，威丁森可能無法走路，未來的恢復之路將需要很多幫助。男孩的姨媽說，男孩的嚴重傷勢和漫長的康復過程對他的父母來說非常困難，「因為照顧男孩，他的父母沒有辦法上班賺錢」。在受傷之前，威丁森是個熱愛運動的男孩，常和朋友一起踢足球，但是這恐怕再也無法實現。他的家人目前正在Gofundme頁面進行募捐。