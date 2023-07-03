我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

青少年迷地鐵衝浪 死傷不斷

記者高雲兒／紐約報導
14歲少年威丁森近日地鐵衝浪不幸摔倒，恐怕永久失去行走能力，現正接受治療。(GoFundMe/GoFundMe)
14歲少年威丁森近日地鐵衝浪不幸摔倒，恐怕永久失去行走能力，現正接受治療。(GoFundMe/GoFundMe)

讓青少年沈迷的地鐵衝浪熱在暑期有增無減，最近皇后區一12歲男孩因地鐵衝浪被捕四次，即使其中一次撞得頭破血流，卻仍然屢教不改，讓警方都備感無奈；而就在10天前，兩名布碌崙(布魯克林)14歲青少年也在地鐵衝浪時摔進鐵軌，造成一死一傷，倖存者雖無生命危險，卻恐怕永久失去行走能力，父母還要為高昂的醫療費用發愁。

6月28日下午5時左右，警方在皇后大道33街地鐵站，發現一名12歲男孩在7號線上地鐵衝浪，當場將他逮捕。鑒於年齡尚小，警方只是給他做了一份報告，紀錄他威脅他人安全(Reckless Endangerment) ，並沒有正式指控。

後警方發現，該12歲男孩在今年已經四次因為「地鐵衝浪」的危險行為被捕，並在4月5日的衝浪中摔倒，當時他正在R線車上表演「特技」，當車輛駛入皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)站，他直接摔到鐵軌上，導致頭部和右膝受傷，背部還有瘀青，不過看起來他並沒有吸取教訓，仍然樂此不疲。

但是像他這麼幸運的男孩並不多。在6月29日，也就是12歲男孩被捕的第二天，同樣是下午5時30分左右，14歲的弗雷澤(Jevon Fraser)在皇后大道33街地鐵站的7號線地鐵上衝浪時摔倒。根據警方，弗雷澤後來在長島猶太醫院(Long Island Jewish Hospital)因嚴重的頭部創傷死亡。

在6月22日，兩名14歲男孩逃課進行地鐵衝浪時，不幸在布碌崙一地鐵站摔進鐵軌，一名男孩當場不治身亡，另一名男孩威丁森(Widinson Garcia)被送往柯恩兒童醫療中心(Cohen Children's Medical Center)，目前狀況穩定。

但其親人近日在接受媒體時表示，威丁森可能無法走路，未來的恢復之路將需要很多幫助。男孩的姨媽說，男孩的嚴重傷勢和漫長的康復過程對他的父母來說非常困難，「因為照顧男孩，他的父母沒有辦法上班賺錢」。在受傷之前，威丁森是個熱愛運動的男孩，常和朋友一起踢足球，但是這恐怕再也無法實現。他的家人目前正在Gofundme頁面進行募捐。

市警交通局長肯珀(Michael Kemper)呼籲青少年停止該行為，並稱於近幾周內一一尋找了進行該危險行為的少年，還拜訪了他們的家人。市長亞當斯表示社交媒體助長了「地鐵衝浪」熱潮，呼籲將相關視頻下架。

紐約「地鐵衝浪」意外頻傳，再有少年因攀爬地鐵被捕。(市警提供)
紐約「地鐵衝浪」意外頻傳，再有少年因攀爬地鐵被捕。(市警提供)

地鐵站 布碌崙 皇后區

上一則

法拉盛街坊節人氣旺 民眾盼更多種類

下一則

法拉盛2未成年 劫車被捕

延伸閱讀

法國暴動第5夜初估719人被捕 馬賽夜間警民衝突激烈

法國暴動第5夜初估719人被捕 馬賽夜間警民衝突激烈
杭州地鐵推出「雙溫車廂」乘客可以選強冷、弱冷搭乘

杭州地鐵推出「雙溫車廂」乘客可以選強冷、弱冷搭乘
挑戰TikTok「地鐵衝浪」 華府男子命喪輪下

挑戰TikTok「地鐵衝浪」 華府男子命喪輪下
誣指地鐵偷拍案餘波 北京1律師所「不用川大生」惹議

誣指地鐵偷拍案餘波 北京1律師所「不用川大生」惹議

熱門新聞

班森賀帕克維爾郵局一名員工通過匯票盜竊逾16萬元。(谷歌地圖)

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

2023-07-02 09:12
郵政局日前聯合104分局警員抓獲兩名偷取郵件的亞裔男性慣犯。(霍頓辦公室提供)

紐約2亞裔偷郵件慣犯 恐面臨聯邦重罪指控

2023-06-27 06:42
州府29日持續針對全州發布空氣品質健康警告。(記者胡聲橋／攝影)

空汙再現 紐約今發健康警告

2023-06-29 07:45
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31

紐約今明有強風暴雨 州市府均發布出行預警及雷暴警告

2023-06-26 18:09
曼哈頓堵車費，最快將於明年5月開始徵收。(記者許君達／攝影)

曼哈頓「堵車費」過關 最快明年5月收費

2023-06-28 07:20

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下