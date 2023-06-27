紐約美華劇坊首演「聊齋」趙城虎

紐約美華劇坊收到「趙城虎」精美繪製雕刻的影偶，封套註明1932年成都俞梓丹先生率小學生所做。(紐約美華劇坊提供)

由紐約美華劇坊(CTW)推出的影偶新戲「趙城虎」6月29日(周四)將在法拉盛 文藝中心首演，該劇源自明朝蒲松齡所寫經典名著「聊齋誌異」中的靈異故事，近百年前被製作成影偶戲，美華劇坊則在採用新技術、注入新元素後，讓這部作品重獲新生。 「趙城虎」劇中，老虎供養老婦。(紐約美華劇坊提供)

作品敘述老虎咬死老婦的獨子，老婦到縣衙告狀，縣令認為無法受理案件，老婦不願離去，其中一位衙役因為酒醉承當尋找老虎責任，醉醒後雖然後悔可是只好上山尋找老虎，後來在廟中找到老虎，老虎自願被帶回縣衙，承認罪過後被放生。老婦自此後常在家門收到老虎送來的獵物長期受供養，當老婦死亡後老虎到墓前致哀才離去。蒲松齡透過靈異故事，勸戒世人悔過贖罪否則禽獸不如，在罪犯頻繁的現代社會，它的寓意更值得深思宣揚。

「趙城虎」劇中，父子上山砍材。（紐約美華劇坊提供） 「趙城虎」劇中，老虎影偶特寫。(紐約美華劇坊提供)

「趙城虎」音樂部分由劇坊的跨文化音樂主任劉璐作曲，以最新電腦技術演奏出古琴、二胡、笛子、揚琴等多種東西方樂器。「趙城虎」採用雙語製作，由王俊嶺原創配樂，以傳統的雙語講故事風格和中國戲曲 朗誦為基礎。在每一幕光影戲之前，由京劇演員范怡冰及馮光宇分別用中英文，演唱及朗誦馮光宇所寫的七言詩。 紐約華美劇坊劇組人員操作投影機，將影偶投射到大幕上。(紐約美華劇坊提供) 紐約華美劇坊劇組人員操作投影機，將影偶投射大幕上。（紐約美華劇坊提供）

紐約美華劇坊共同藝術總監馮光宇表示，三年前收到一整套名為「趙城虎」精美繪製雕刻的影偶，封套上註明是1932年成都的俞梓丹先生率學生所做，並附有故事的英文介紹。劇坊透過成都友人的尋找，訪問到俞梓丹先生的兒媳，得知俞先生當年是為了把中國文化及藝術，介紹給來中國的傳教士而做。 「趙城虎」劇中，衙役上山找尋老虎。（紐約美華劇坊提供）

這套獨特的影偶不知何時被帶到美國，當主人去世後，被整理遺物的友人Roni發現，送給唯一做中國皮影戲的紐約美華劇坊。馮光宇表示，她很早就聽過俞梓丹大名，但所知的俞梓丹卻是她常在網上聆聽的古琴演奏家，想不到竟然得到他親手製作的影偶。

「趙城虎」演出時間為6月29日晚上七時，地點在法拉盛市政廳(Flushing Town Hall，137-35 Northern Boulevard,Flushing, NY 11354)，會員票價15元，老人、兒童10元；購票電話： (718) 463-7700轉222，詳情可登錄網站www.flushingtownhall.org。