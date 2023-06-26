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百所公校學生 將享谷歌帶薪實習機會

記者張心╱紐約報導
紐約市政府聯合紐約市立大學同科技巨擘Google達成協議，為全市100所高中提供1900萬元資金及帶薪實習機會。（市長辦公室提供）
紐約市政府聯合紐約市立大學同科技巨擘Google達成協議，為全市100所高中提供1900萬元資金及帶薪實習機會。（市長辦公室提供）

紐約市政府聯合紐約市立大學(CUNY)21日同科技巨擘谷歌(Google)達成協議，為全市100所高中提供1900萬元資金及帶薪實習、科技業導師、職業輔導等項目，幫助學生提升在科技和醫療產業的競爭力。

市長亞當斯(Eric Adams)21日推出「紐約市預備未來」(FutureReadyNYC)倡議，旨在加強全市的人才發展、職業培訓和就業輔導，以推動雇主驅動的勞動力培訓系統，為全市的長期人才儲備做好準備；他表示，「教育必須幫助年輕人打好就業基礎，使學生掌握職場所需的技能；市教育局正在和市立大學一起，建立學生通往科技領域工作的管道。」

他宣布，谷歌是「紐約市預備未來」倡議的首個科技合作夥伴，為學生提供數據分析證書課程，在2023-24學年為教師提供培訓，幫助學生加強以技術為重點的職業意識，推動課程創新，增加帶薪實習的機會，增強雇主和公校的合作。

市教育總監班克斯(David Banks)表示，今年秋天，將有100多所公立高中成為此次「紐約市預備未來」倡議的試點院校，「很多學校報名，我們收到了遠遠超出名額的申請，最終通過競爭性方式選出了100多所高中。」他指出，試點學校的學生將有機會獲得市大的早期大學學分(early college credit)、谷歌的數據分析證書以及帶薪實習。

市長亞當斯推出「紐約市預備未來」倡議，旨在加強全市的人才發展、職業培訓和就業輔導...
市長亞當斯推出「紐約市預備未來」倡議，旨在加強全市的人才發展、職業培訓和就業輔導。（市長辦公室提供）

紐約市 教育局 谷歌

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