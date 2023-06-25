世報線上健康講座 談胃癌機器人手術

本期講座由鄭劍瑛醫師主講。(主辦方提供)

每年有2萬7000名美國人被診斷患有胃癌，是全球癌症死亡的第三大原因，亞裔更屬於胃癌的高危人群。一旦被確診為胃癌，必須盡早尋求專業醫療機構的治療服務。世界日報與紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)合作，聯手陸續推出線上健康講座影片，讀者可上網免費觀看。

今年第三支線上講座「胃癌-機器人手術 之診斷與治療」，已於本月5日在世界新聞網worldjournal.com及「世界e生活」YouTube官方頻道正式上線，由紐約長老會皇后醫院腫瘤外科手術醫師，同時也是威爾康奈爾醫學 院臨床外科助理教授的醫師鄭劍瑛(Jian Zheng)擔任主講人，透過自身的專業角度與素養，帶領觀眾了解目前機器人手術用於胃癌的優點及機制。

影片討論胃癌患者的風險因素、診斷、和治療。胃癌經常被通過內窺鏡檢查、醫學影像和血液檢測相結合的方式診斷。一旦懷疑或確診癌症，紐約長老會皇后醫院醫師團隊將會與胃腸病學家、介入放射科醫師、病理學家、腫瘤外科手術醫師，內科腫瘤學家和放射腫瘤學家合作，為患者制定最佳的治療方案。使用手術和化療相結合的方法，必要時配合使用免疫療法、靶向療法和放射療法，幫助患者對抗癌症。醫生使用達芬奇機器人進行微創手術，使用小切口可以幫助患者更快、更好地康復。

健康講座影片網址為bit.ly/2023nypq6，也可掃描二維碼。觀影完畢後可填寫回饋問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後，即可參加Amazon電子禮卡25元的抽獎。

紐約長老會皇后醫院與威爾康奈爾醫學院的普通外科醫生和專科外科醫生團隊，在皇后區法拉盛、新鮮草原、阿斯托里亞提供廣泛的門診服務。院方可為患有疝氣和闌尾炎以及其它複雜的腹部疾病患者提供專業治療，其中包括胃、肝臟、膽管、膽囊、胰腺、脾臟、小腸、大腸和肉瘤等。該院擅長於微創手術，包括腹腔鏡和機器人方法，許多手術患者當天就可以回家。可致電(718)445-0220與紐約長老會皇后醫院普通外科和專科外科醫生預約。更多資訊也可聯繫社區健康發展部(718)670-1178。