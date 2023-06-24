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紐約市同志驕傲大遊行 明日回歸

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市同志驕傲大遊行將於25日登場。圖為去年遊行花車。(本報檔案照)
紐約市同志驕傲大遊行將於25日登場。圖為去年遊行花車。(本報檔案照)

紐約市「同志驕傲大遊行」(NYC Pride March)將於25日(周日)回歸，遊行將從中午12時開始，有多個路段將進行封路及管制，民眾若有出行計畫，應及早準備並預留時間。

遊行路線和往常一樣，將從在26街交第五大道向南行進，在8街向西轉，隊伍會穿過第六大道，在克里斯托弗街(Christopher St.)繼續行進；然後將在第七大道向北轉彎，最後在雀兒喜16街交第七大道處結束。

當天曼哈頓多條街道將被封鎖，包括第四大道交9至14街、第三大道與百老匯大道交8、9、10、12、13街、第三大道與第四大道交11街、拉菲逸街(Lafayette St.)與第三大道交Astor Place、以及交東9街、Wanamaker Place。

今年帶領遊行隊伍的五人包括：榮獲多個音樂獎項的音樂人Billy Porter、英國籍作家、維權人士Yasmin Benoit、非營利機構Athlete Ally的幕僚長AC Dumlao、藝術家Hope Giselle、LGBTQ維權人士Randolfe "Randy" Wicker。

最後，市衛生局局長長瓦桑(Ashwin Vasan)與市府官員們將參與此次遊行，他在聲明中指出，該活動是組成紐約市歷史、現在和未來的重要部分，很榮幸參與其中，傳遞健康與愛；這也是當局在一系列的驕傲活動中，首次針對免費的猴痘(mpox)疫苗接種進行宣傳，「慶祝LGBTQ權利的同時促進該群體的健康」，呼籲有需要的人善加利用機會。

遊行 紐約市 LGBTQ

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