預防中風博覽會 數百華人長者捧場

十餘家醫療、社區服務等機構聯合資深醫師開展數場心臟健康講座，吸引數百位華人長者到場參加。(記者張心╱攝影)

第四屆「健康心臟暨預防中風 」博覽會，於23日在曼哈頓華埠大學睦鄰之家豪斯頓社區中心(University Settlement Houston Street Center)舉辦，十餘家醫療、社區服務等機構聯合資深醫師開展數場心臟健康講座，吸引數百位華人 長者到場參加。

這場博覽會由大學睦鄰之家、富康醫療和美洲中華醫學 會共同主辦，旨在提高華人社區的心臟健康意識，並教育民眾關於預防中風的重要知識。美洲中華醫學會醫師陳建樂帶來主題為「認識心房顫動」的現場講座，大學睦鄰之家的長者藝文項目運動教練則現場教授健康操，此外，包括王嘉廉社區醫療中心、紐約下城醫院「福安康寧」華人社區保健計畫、亞美醫師協會(CAIPA)、仁德醫生集團(Rendr)在內的十餘家機構，在現場也設置多個攤位，提供各式健康檢測和諮詢服務。

亞美醫師協會公關總監黃雪莉指出，心臟病和中風已經成為亞裔社區的高致死率疾病，而且不僅是老年人，年輕人也紛紛罹患相關疾病，所以尤其應該引起重視，「我們希望通過展覽科普為民眾提供指導，幫助人們更好地保護自己的心臟並預防中風。」