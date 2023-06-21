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煙火氣歸來 華埠橋頭夜市周五開張

記者許君達／紐約報導
曼哈頓華埠的「橋頭夜市」將於6月23日重新開張，為華埠居民提供一個消夏的好去處。圖為去年夜市的盛況。(主辦方提供)
曼哈頓華埠的「橋頭夜市」將於6月23日重新開張，為華埠居民提供一個消夏的好去處。圖為去年夜市的盛況。(主辦方提供)

曼哈頓華埠社區機構「心目華埠」(Think!Chinatown)近日宣布，「橋頭夜市」將於23日(周五)起回歸，一直到9月前，每個月都有一個周五晚間，匯集華埠商家、美食，在曼哈頓大橋下的科西街廣場(Forsyth Plaza)，開展豐富的商業和文娛活動。

首場夜市將於6月23日晚8時開始。此後從6月直到9月，每月將有一個周五的晚間8時至11時，在曼哈頓大橋下的科西街廣場(Forsyth Plaza)開展豐富的商業和文娛活動。

「橋頭夜市」最初於2021年疫情期間創辦，至今已是連續第三年，活動期間，不僅有商家前來擺攤，也有豐富的文化表演等娛樂活動，平均每次都能吸引多達8000人。在華埠，科西街廣場平日並非一個繁華的場所，夜間更為蕭條，人流的稀少與街道的不安全感相互作用，使這裡愈來愈缺少人氣。夜市的開辦可以吸引大量行人和遊客前往東百老匯商圈活動，同時也帶回了人氣和安全性。心目華埠總監鄺海音說，這不僅僅是一個夜市，這些公共活動創造了一個可負擔的、多樣且安全的空間，既繁榮了社區街道，也對我們本地的小企業起到了一些扶持作用。

主辦方介紹，今年夜市突出的特色是匠心美食和華人傳統民間工藝，包括剪紙、糖畫和棕櫚編織等，這些作品都可供出售。目前已計畫參與今年夜市的商家包括佛運玄茶行(Grand Tea & Imports)、金興紙包蛋糕(Kam Hing)、「Xiang」迷你雞蛋糕、東南亞風味餐館Kopitiam、Kuih Cafe、甜品店Little One、Pink Lady、飲品店Sugar Cane Daddy、YaYa Tea以及獨立書店Yu & Me Books等，還有新加入的麵屋次郎拉麵(Menya Jiro Ramen)和Soofley NYC。心目華埠表示，將利用公民銀行(Citizens Bank)提供的贊助壓低註冊成本，鼓勵更多本地小商戶參與其中。

公民銀行是本年度「橋頭夜市」的主要贊助方，該行三州都會區零售總監多斯桑托斯(Nuno Dos Santos)表示，相信當本地企業得到支持並持續改善時，城市和居民就會繁榮富足起來。2022年，公民銀行曾推出總額35萬元的「重振華埠基金」(Chinatown Renewal Fund)，這是近年來投入在華埠最大的一筆企業資助。除公民銀行外，夜市活動的合作方還有亞洲人平等會(Asian Americans for Equality)、市小商業服務局(Department of Small Business Services)等。

除了商戶外，夜市活動期間還會有一系列具有多元文化色彩的現場演出。來自印尼的音樂家Gamelan Dharma Swara將在夜市開幕式上奉上全套峇里島風情打擊樂和舞蹈，與心目華埠長期合作的駐場DJ瑤瑤(YiuYiu)也會帶來她收藏的老唱片，為觀眾獻上粵語和國語的經典流行音樂。

本年度「橋頭夜市」詳情可訪 https://www.thinkchinatown.org/nightmarket 或在社交媒體上關注心目華埠。有興趣參與的商戶可詢報名網址 https://bit.ly/2023-CNM-Vendor 。

曼哈頓華埠的「橋頭夜市」將於6月23日重新開張，為華埠居民提供一個消夏的好去處。...
曼哈頓華埠的「橋頭夜市」將於6月23日重新開張，為華埠居民提供一個消夏的好去處。圖為去年夜市的盛況。(主辦方提供)
曼哈頓華埠的「橋頭夜市」將於6月23日重新開張，為華埠居民提供一個消夏的好去處。...
曼哈頓華埠的「橋頭夜市」將於6月23日重新開張，為華埠居民提供一個消夏的好去處。圖為去年夜市的盛況。(記者張晨／攝影)
曼哈頓華埠的「橋頭夜市」將於6月23日重新開張，為華埠居民提供一個消夏的好去處。...
曼哈頓華埠的「橋頭夜市」將於6月23日重新開張，為華埠居民提供一個消夏的好去處。圖為去年夜市的盛況。(主辦方提供)

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