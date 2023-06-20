王嘉廉曼哈頓華埠社區健康資源中心 開張

王嘉廉社區健康資源中心19日開始運營。(記者許君達／攝影)

王嘉廉社區醫療中心全新啟用的「社區健康資源中心」19日在曼哈頓華埠 開始運營，並舉辦開放日活動，為社區居民提供配備了醫療諮詢和健康教育服務的免費休息空間。

王嘉廉社區健康資源中心位於曼哈頓中央街(Center St)168號3M層，中心內設有諮詢席位、信息欄以及配有沙發的休息區，還有一個私密性很好的注射區，可提供疫苗接種服務。王嘉廉社區醫療中心市場與社區關係主任黃靖婷介紹，健康資源中心成立的目的是為居民提供一個開放的社區空間，所有人都可以進來坐坐，同時利用王嘉廉的專業資源，為作客的人提供更多更優質的醫療健康資訊，讓人們能夠在一種輕鬆的氛圍內，獲取相關的知識資源。

中心運營首日，居民踴躍到訪。(王嘉廉社區健康資源中心提供)

王嘉廉中心健康教育部 主任朱雅潔表示，健康資源中心的型態有點像一個「健康圖書館」，信息的種類權威且豐富，又對公眾友好，不像正式的診所或醫院那樣給人以壓力。她介紹，日常在中心值班的都是持證的健康教育員，他們所專長的領域包括母嬰健康、營養、疾病預防、慢病管控之類，能夠為訪客進行專業的科普講解和教學，或幫助有需要的人尋找和選定最權威、最精準的多語種醫療健康資訊，使他們不致被雜亂的信息誤導。「利用值得信賴的信息，幫助建立更健康的社區。」朱雅潔說。

專業人士為社區居民提供諮詢服務。(記者許君達／攝影)

此外，中心還會不定期安排護士以及戒菸、營養或兒童護理諮詢師等提供服務，平時每天都會有大約三名專業人士在中心值班。朱雅潔透露，中心未來會根據人員配備和社區需求情況，提前制定值班時間表，使居民能更有針對性地前來尋求幫助。

王嘉廉社區健康資源中心為華人提供國、粵雙語，以及中英互譯服務，歡迎免費到訪，無需登記或註冊，開放時間為每周一至周五上午10時至下午4時。