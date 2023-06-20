醫學常識及福利講座 6/25華埠登場

華埠射擊技術研究會宣布將舉辦第18屆醫學常識及福利講座。（主辦方提供）

紐約華埠 射擊技術研究會(PCGC)日前於曼哈頓華埠召開發布會，宣布將於6月25日(周日)舉辦第18屆醫學常識及福利講座，邀請醫學專家及醫療機構，向華人社區宣導健康常識和健保 福利，內容涵蓋癌症、筋骨、膳食等方面。

射擊技術研究會蔡韋儀會長表示，此活動在華人社區已有多年歷史，但由於疫情三年無法舉辦，是次活動為疫後首次恢復，將邀請多位醫師及健保企業參與，為民眾宣講健康知識。蔡韋儀還說，突如其來的疫情，也讓大眾意識到健康的重要性，尤其對於長者而言，更加需要了解相關知識，和定期體檢的效用。

紐約中華公所主席曾偉康說，此活動對所有華社居民有益，希望參與者能在活動中吸收醫療與心理健康知識，提升日常生活的整體福祉。

活動單當日將邀請聯邦醫療保險 計畫代表和醫師蔣威廉、梁青森和王曉慧等人，為到場民眾提供醫療保險福利、癌症預防、筋骨保護和營養飲食等主題的專題演講。此外，活動當日將到場設點的健保企業包括富康醫療、第一健保、城市保健、中央保健和聯合健康保險等。

同時出席發布會還有紐約台山寧陽會館主席伍健平、美東聯成公所主席梁漢本和紐約安良工商總會會長江雋嵐等人。活動將於6月25日在曼哈頓華埠中華公所大禮堂舉行，地址為勿街(Mott St.)62號，時間為中午12時至下午4時，活動免費、無需預約。