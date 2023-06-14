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90後鋼琴家張緯晴 透過藝術尋回心靈平靜

記者張心／紐約報導
張緯晴演奏蕭邦、貝多芬、拉威爾的世界名曲。(記者張心／攝影)
張緯晴演奏蕭邦、貝多芬、拉威爾的世界名曲。(記者張心／攝影)

90後香港鋼琴家張緯晴(Rachel Cheung)13日攜個人首張專輯，在曼哈頓分享習琴27年來，對蕭邦、貝多芬、拉威爾音樂的理解，鼓勵人們在疫後時代於藝術中尋回內心平靜。

張緯晴作為香港新生代知名古典鋼琴家，曾於紐約卡內基音樂廳、巴黎羅浮宮演奏廳、倫敦施坦威音樂廳等多國演出，並在2017年榮獲范·克萊本國際鋼琴比賽大獎。20歲以一等榮譽畢業於香港演藝學院的她，隨後獲耶魯大學和香港賽馬會獎學金到耶魯音樂系就讀碩士，並在2019年獲香港藝術發展局頒發藝術家年獎。

此番簽約環球音樂、錄製首張個人專輯「Reflections」的張緯晴，特別選擇蕭邦、貝多芬、拉威爾等三位對自己有深遠影響的古典鋼琴家的名曲，希望那些曾「照亮」自己的音樂力量也可以傳遞給聽眾。

「我曾經在莫斯科演出期間罹患腦膜炎，當時非常艱難，不知道未來會如何。」張緯晴回憶，蕭邦的「24首前奏曲」(24 Preludes)陪伴她度過生病的時光，音樂中高高低低的旋律，使她明白生命也是如此，只有以平靜的心去面對，才有可能度過人生的難關。

而貝多芬在她心中便是用音樂來傳達普世之愛，「每個聆聽貝多芬音樂的人，都能感受到他博大的胸懷、對社會的責任及人性的溫暖，我希望人們能夠發現，其實音樂也是愛。」

從四歲開始跟擔任鋼琴老師的父親學琴的張緯晴，起初並沒有立志成為一名專業鋼琴演奏者，而是和很多孩子一樣，只把鋼琴作為個人才藝和愛好。然而，11歲的一場鋼琴比賽改變了張緯晴的看法，「我在那場國際比賽中發現自己真的很享受表演鋼琴，於是決定今後都以此為人生志向」。

她坦言，音樂也令她學會對自己坦誠、對他人真誠，「很多表演者以成名為目標，不得不說，我曾經也有這樣的糾結，但最終還是選擇堅持自己的原則，將好的音樂作品呈現給觀眾，希望那些激勵我的旋律，也能溫暖更多的人。」

張緯晴表示，音樂讓她學會對自己坦誠、對他人真誠。(記者張心／攝影)
張緯晴表示，音樂讓她學會對自己坦誠、對他人真誠。(記者張心／攝影)
90後香港鋼琴家張緯晴攜個人首張專輯「Reflections」現身紐約。(記者張...
90後香港鋼琴家張緯晴攜個人首張專輯「Reflections」現身紐約。(記者張心／攝影)

香港 耶魯大學 卡內基音樂廳

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